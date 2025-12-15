Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах

https://1prime.ru/20251215/pashkov-865555812.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Минтранс РФ планирует восстановить еще 4,9 тысячи километров автомобильных дорог в новых регионах РФ с 2026 по 2030 годы, заявил первый замглавы министерства Константин Пашков. "В период с 2026 по 2030 годы планируем восстановить еще 4 900 километров дорог", - сказал Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.Он отметил, что в текущем году восстановлено более 2,5 тысяч километров автодорог. "В регионах, о которых идет речь, в частности в Донецкой республике - 804 километра, в ЛНР - тысяча километров, в Запорожской (области - ред.) - 354, в Херсонской - 388. В том числе за счет средств федерального бюджета", - сказал представитель министерства.По его словам, в период с 2022 по 2024 годы в новых регионах страны восстановлено свыше 4,5 тысяч километров автомобильных дорог. "Объем направленных средств федерального бюджета составил более 270 миллиардов рублей", - отметил Пашков."В период с 2026 по 2030 год до четырех полос планируется расширить еще 309 километров автодорог. Также до 2028 года планируем завершить работы по строительству обхода Мариуполя", - добавил первый замглавы Минтранса.

