Минтранс рассказал о перспективах паромного сообщения с новыми регионами - 15.12.2025
Минтранс рассказал о перспективах паромного сообщения с новыми регионами
2025-12-15T11:40+0300
2025-12-15T11:40+0300
бизнес
россия
рф
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Морское паромное сообщение с новыми российскими регионами может появиться на горизонте ближайшей трехлетки, здесь ключевым вопросом является безопасность и наличие флота, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей. "Как только ситуация позволит и с учетом планов строительства флота, я думаю, что это горизонт ближайшей трехлетки, мы такое сообщение будем разворачивать", - ответил он на вопрос о пассажирском сообщении через морские порты в новых регионах России. Он добавил, что ключевым вопросом является безопасность мореплавания и наличие флота, который мог бы обеспечить это сообщение. "У нас тема паромного сообщения находится на контроле. Но на сегодня весь флот, который у нас наличествует, обслуживает калининградское направление и дублирует Крымский мост", - отметил Пашков.
рф
бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
11:40 15.12.2025
 
Минтранс рассказал о перспективах паромного сообщения с новыми регионами

Пашков: паромное сообщение с новыми регионами России может появиться в ближайшее время

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Морское паромное сообщение с новыми российскими регионами может появиться на горизонте ближайшей трехлетки, здесь ключевым вопросом является безопасность и наличие флота, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей.
"Как только ситуация позволит и с учетом планов строительства флота, я думаю, что это горизонт ближайшей трехлетки, мы такое сообщение будем разворачивать", - ответил он на вопрос о пассажирском сообщении через морские порты в новых регионах России.
Он добавил, что ключевым вопросом является безопасность мореплавания и наличие флота, который мог бы обеспечить это сообщение. "У нас тема паромного сообщения находится на контроле. Но на сегодня весь флот, который у нас наличествует, обслуживает калининградское направление и дублирует Крымский мост", - отметил Пашков.
Минтранс рассказал о планах по восстановлению дорог в новых регионах
Чаты
Заголовок открываемого материала