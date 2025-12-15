https://1prime.ru/20251215/pashkov-865557368.html
Минтранс рассказал о перспективах паромного сообщения с новыми регионами
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Морское паромное сообщение с новыми российскими регионами может появиться на горизонте ближайшей трехлетки, здесь ключевым вопросом является безопасность и наличие флота, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков, выступая на заседании президиума Совета законодателей. "Как только ситуация позволит и с учетом планов строительства флота, я думаю, что это горизонт ближайшей трехлетки, мы такое сообщение будем разворачивать", - ответил он на вопрос о пассажирском сообщении через морские порты в новых регионах России. Он добавил, что ключевым вопросом является безопасность мореплавания и наличие флота, который мог бы обеспечить это сообщение. "У нас тема паромного сообщения находится на контроле. Но на сегодня весь флот, который у нас наличествует, обслуживает калининградское направление и дублирует Крымский мост", - отметил Пашков.
