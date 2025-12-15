https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html

Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году - 15.12.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству "Прайм"... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T03:03+0300

2025-12-15T03:03+0300

2025-12-15T03:03+0300

пенсии

общество

социальный фонд

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.Она напомнила, что 2026 год – последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста."Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет", - объяснила эксперт.При этом предусмотрен порядок добровольного отказа от выхода на пенсию по достижению этого возраста, что дает право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).Так, по словам эксперта, за первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%. "Эта возможность будет интересна тем, у кого не накоплено минимальное количество ИПК для выхода на пенсию", - говорит Подольская.С 2025 года необходимое минимальное количество ИПК для получения пенсии по старости составляет 30 пенсионных баллов. Также необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа. Информацию о количестве накопленных вами ИПК и лет страхового стажа можно получить, не выходя из дома, запросив выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России.

https://1prime.ru/20251211/putin-865442126.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , социальный фонд