Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/pensii-865483312.html
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году - 15.12.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году
В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству "Прайм"... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T03:03+0300
2025-12-15T03:03+0300
пенсии
общество
социальный фонд
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_0:273:3063:1996_1920x0_80_0_0_b872be889182f53c2ecbef2556948171.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.Она напомнила, что 2026 год – последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста."Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет", - объяснила эксперт.При этом предусмотрен порядок добровольного отказа от выхода на пенсию по достижению этого возраста, что дает право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).Так, по словам эксперта, за первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%. "Эта возможность будет интересна тем, у кого не накоплено минимальное количество ИПК для выхода на пенсию", - говорит Подольская.С 2025 года необходимое минимальное количество ИПК для получения пенсии по старости составляет 30 пенсионных баллов. Также необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа. Информацию о количестве накопленных вами ИПК и лет страхового стажа можно получить, не выходя из дома, запросив выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России.
https://1prime.ru/20251211/putin-865442126.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/44/838644460_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_ba16e6b743d98a11fe7b2e2680a24746.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
пенсии, общество , социальный фонд
Пенсии, Общество , Социальный фонд
03:03 15.12.2025
 
Россиянам объяснили, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Эксперт Подольская: 2026-й год - последний этап повышения пенсионного возраста

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Она напомнила, что 2026 год – последний в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста.
"Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин – в 65 лет, для женщин – в 60 лет", - объяснила эксперт.
При этом предусмотрен порядок добровольного отказа от выхода на пенсию по достижению этого возраста, что дает право на премиальные коэффициенты повышения фиксированной выплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).
Так, по словам эксперта, за первый год отложенной пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается на 5,6%, а стоимость ИПК повышается на 7%. "Эта возможность будет интересна тем, у кого не накоплено минимальное количество ИПК для выхода на пенсию", - говорит Подольская.
Удостоверение Ветерана Труда
Путин призвал власти системно работать над увеличением пенсий
11 декабря, 14:43
С 2025 года необходимое минимальное количество ИПК для получения пенсии по старости составляет 30 пенсионных баллов. Также необходимо наличие не менее 15 лет страхового стажа. Информацию о количестве накопленных вами ИПК и лет страхового стажа можно получить, не выходя из дома, запросив выписку из индивидуального лицевого счета через личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России.
 
ПенсииОбществоСоциальный фонд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала