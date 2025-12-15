Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине - 15.12.2025
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине - 15.12.2025
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине
Результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, в то время как Европа останется в стороне, пишет немецкое... | 15.12.2025
2025-12-15T23:10+0300
2025-12-15T23:25+0300
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, в то время как Европа останется в стороне, пишет немецкое издание Berliner Zeitung."Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи", — говорится в материале.Автор статьи подчёркивает, что в текущем глобальном миропорядке именно Вашингтон и Москва продолжают создавать основы безопасности, тогда как Китай становится ключевым экономико-технологическим центром. В этом контексте Европа остаётся без собственной самостоятельной роли в мировой политике, резюмируется в материале.В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
23:10 15.12.2025 (обновлено: 23:25 15.12.2025)
 
В Германии сообщили, от кого зависит исход переговоров по Украине

BZ: Россия и Китай решат исход встречи по урегулированию конфликта на Украине

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Результаты переговоров по урегулированию конфликта на Украине во многом зависят от России и Китая, в то время как Европа останется в стороне, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Главы стран Запада и Владимир Зеленский встречаются в Берлине, чтобы обозначить свои интересы в мирном процессе. Хотя Китай и Россия не присутствуют за столом переговоров, именно они во многом определяют исход этой встречи", — говорится в материале.
Автор статьи подчёркивает, что в текущем глобальном миропорядке именно Вашингтон и Москва продолжают создавать основы безопасности, тогда как Китай становится ключевым экономико-технологическим центром. В этом контексте Европа остаётся без собственной самостоятельной роли в мировой политике, резюмируется в материале.
В минувшее воскресенье в Берлине начались переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продлилась пять часов. Позднее Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на переговорах с украинской делегацией в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов. В понедельник в Берлине продолжился второй раунд переговоров по мирному плану в отношении конфликта.
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Мировая экономикаБерлинКИТАЙУКРАИНАВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
