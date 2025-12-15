https://1prime.ru/20251215/peregovory-865581526.html

Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua"."Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.Глава киевского режима также подчеркнул необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий завершения конфликта.Обсуждение мирного планаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.

