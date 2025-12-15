Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/peregovory-865581526.html
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине - 15.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua". | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:11+0300
2025-12-15T23:11+0300
в мире
берлин
украина
вашингтон
владимир путин
владимир зеленский
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua"."Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.Глава киевского режима также подчеркнул необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий завершения конфликта.Обсуждение мирного планаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
https://1prime.ru/20251215/konflikt-865581234.html
https://1prime.ru/20251215/trebovanie-865580860.html
берлин
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, берлин, украина, вашингтон, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф
В мире, Берлин, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
23:11 15.12.2025
 
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине

Зеленский оценил результаты переговоров в Берлине

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua".
"Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В Германии предупредили о рисках конфликта с Россией
23:09
Глава киевского режима также подчеркнул необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий завершения конфликта.

Обсуждение мирного плана

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
На Западе обрушились с критикой на Зеленского из-за нового условия
23:05
 
В миреБерлинУКРАИНАВАШИНГТОНВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСтив Уиткофф
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала