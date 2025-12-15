https://1prime.ru/20251215/peregovory-865581526.html
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине - 15.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua". | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T23:11+0300
2025-12-15T23:11+0300
2025-12-15T23:11+0300
в мире
берлин
украина
вашингтон
владимир путин
владимир зеленский
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине, сообщает издание "Страна.ua"."Наши команды продолжают работать. Много деталей, важно чтобы мир стал достойным", — заявил он.Глава киевского режима также подчеркнул необходимость дальнейших рабочих встреч для создания условий завершения конфликта.Обсуждение мирного планаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось. Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
https://1prime.ru/20251215/konflikt-865581234.html
https://1prime.ru/20251215/trebovanie-865580860.html
берлин
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин, украина, вашингтон, владимир путин, владимир зеленский, стив уиткофф
В мире, Берлин, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф
Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Берлине
Зеленский оценил результаты переговоров в Берлине