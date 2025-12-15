https://1prime.ru/20251215/perevody-865553356.html

Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы по QR-коду

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Т-Банк и "Сбер" запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов, теперь можно переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков, сообщили РИА Новости в Т-Банке. "Т-Банк и Сбер первыми в России запускают межбанковские переводы по QR-коду для своих клиентов. Такие переводы ранее были доступны только клиентам одного банка – теперь технология позволяет переводить деньги по QR-коду между клиентами разных банков", - говорится в сообщении кредитной организации.Для этого получателю перевода необходимо сгенерировать в своем мобильном приложении QR-код и показать его отправителю - клиенту Т-Банка или Сбера. "Тот сканирует QR-код камерой мобильного телефона и мгновенно переводит деньги. Помимо QR-кода можно также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться с отправителем", - поясняется в релизе. Отмечается, что технология значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами - особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей - клиентов разных банков. "Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге - система внесет все самостоятельно. Это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю", - говорится там.Вице-президент, директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов подчеркнул, что это совершенно новый сервис для российского рынка. "Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется – его банк и номер заранее указаны", - подытожил он.

