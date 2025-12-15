Глава ПМР предложил ввести режим ЧП в экономике из-за энергокризиса

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
газ
приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник предложил парламенту снова ввести режим чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба главы ПМР. "В ходе селекторного совещания президент проинформировал о принятом решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. Эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза", - говорится в сообщении. Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что все участники принимают возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. По его словам, в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования. "Президентский указ о введении режима ЧП в экономике будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный совет", - отмечается в сообщении.
приднестровье
газ, приднестровье
Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ
12:42 15.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
ТИРАСПОЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в понедельник предложил парламенту снова ввести режим чрезвычайного экономического положения в связи с энергокризисом, вызванным сокращением поставок газа, сообщает пресс-служба главы ПМР.
"В ходе селекторного совещания президент проинформировал о принятом решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. Эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в республику природного газа. Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза", - говорится в сообщении.
Первый заместитель председателя правительства, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник сообщил, что все участники принимают возможные меры для восстановления штатного режима поставок газа. По его словам, в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования.
"Президентский указ о введении режима ЧП в экономике будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный совет", - отмечается в сообщении.
Ситуация с энергетикой в Приднестровье - ПРАЙМ, 1920, 16.10.2025
В ПМР со следующей недели прекратят режим экономии газа
16 октября, 19:53
 
ГазПРИДНЕСТРОВЬЕ
 
 
