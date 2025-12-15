https://1prime.ru/20251215/pobeda-865552265.html

Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - возможность перевозить домашних питомцев на соседнем кресле в салоне самолета, сообщил авиаперевозчик. "Победа запустила новую дополнительную услугу для клиентов – возможность перевозить питомца на соседнем кресле", - говорится в сообщении. Услуга получила название "Питомец на кресле", приобрести ее можно только при покупке авиабилета. При этом животное должно находиться в переноске и общий вес переноски с питомцем не должен превышать 15 килограммов. Разместить переноску можно будет на месте у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен будет лететь посередине. Стоимость услуги будет начинаться от 4 999 рублей. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.

