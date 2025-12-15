Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - 15.12.2025
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - 15.12.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - возможность перевозить домашних питомцев на соседнем кресле в салоне самолета, сообщил... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:16+0300
2025-12-15T10:16+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - возможность перевозить домашних питомцев на соседнем кресле в салоне самолета, сообщил авиаперевозчик. "Победа запустила новую дополнительную услугу для клиентов – возможность перевозить питомца на соседнем кресле", - говорится в сообщении. Услуга получила название "Питомец на кресле", приобрести ее можно только при покупке авиабилета. При этом животное должно находиться в переноске и общий вес переноски с питомцем не должен превышать 15 килограммов. Разместить переноску можно будет на месте у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен будет лететь посередине. Стоимость услуги будет начинаться от 4 999 рублей. Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
бизнес, аэрофлот, boeing
Бизнес, Аэрофлот, Boeing
10:16 15.12.2025
 
Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров

"Победа" разрешила перевозить домашних питомцев в салоне самолета

© fotolia.com / Pavel LosevskyПассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
© fotolia.com / Pavel Losevsky
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" запустила новую услугу для пассажиров - возможность перевозить домашних питомцев на соседнем кресле в салоне самолета, сообщил авиаперевозчик.
"Победа запустила новую дополнительную услугу для клиентов – возможность перевозить питомца на соседнем кресле", - говорится в сообщении.
Услуга получила название "Питомец на кресле", приобрести ее можно только при покупке авиабилета. При этом животное должно находиться в переноске и общий вес переноски с питомцем не должен превышать 15 килограммов. Разместить переноску можно будет на месте у иллюминатора, а сопровождающий пассажир должен будет лететь посередине.
Стоимость услуги будет начинаться от 4 999 рублей.
Авиакомпания "Победа" - российский лоукостер, входит в группу "Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.
