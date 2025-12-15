Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев может остаться без света из-за дефицита энергии, заявил эксперт
Киев может остаться без света из-за дефицита энергии, заявил эксперт
киев, украина, рада
Киев, УКРАИНА, Рада
13:28 15.12.2025
 
Киев может остаться без света из-за дефицита энергии, заявил эксперт

Эксперт Попенко: Киев может остаться без света по 20-22 часа из-за дефицита энергии

© flickr.com / centralniakВид на Киев
Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Вид на Киев. Архивное фото
© flickr.com / centralniak
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Киев из-за дефицита энергии скоро может оставаться без света по 20-22 часа в сутки, когда через одну-две недели морозы достигнут отметки в минус 5 градусов, заявил глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Ранее депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что Киев может остаться без света этой зимой из-за нехватки мощности на трансформаторной подстанции в окрестностях украинской столицы.
"При ближайших морозах минус 5 (градусов), которые нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света... Дефицит энергии Киева и области, киевского региона - 70% ... Если температура будет минус 10... Киев 20-22 часа... будет сидеть просто без света", - приводит слова Попенко издание "Страна.ua".
Ранее украинский эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев заявлял, что Украине не хватает порядка 4 гигаватт мощности генерации на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Подконтрольная Киеву часть ДНР осталась без света
2 ноября, 14:27
 
