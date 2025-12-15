https://1prime.ru/20251215/popenko-865563175.html

Киев может остаться без света из-за дефицита энергии, заявил эксперт

2025-12-15T13:28+0300

киев

украина

рада

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Киев из-за дефицита энергии скоро может оставаться без света по 20-22 часа в сутки, когда через одну-две недели морозы достигнут отметки в минус 5 градусов, заявил глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Ранее депутат Рады Алексей Кучеренко заявил, что Киев может остаться без света этой зимой из-за нехватки мощности на трансформаторной подстанции в окрестностях украинской столицы. "При ближайших морозах минус 5 (градусов), которые нам обещают через неделю-две, Киев будет 20-22 часа без света... Дефицит энергии Киева и области, киевского региона - 70% ... Если температура будет минус 10... Киев 20-22 часа... будет сидеть просто без света", - приводит слова Попенко издание "Страна.ua". Ранее украинский эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев заявлял, что Украине не хватает порядка 4 гигаватт мощности генерации на фоне повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

киев, украина, рада