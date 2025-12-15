“Бал Первых” - стартовала продажа билетов на Top 100 Business Hotels

https://1prime.ru/20251215/press-865561074.html

11 марта будут объявлены отели, вошедшие в Top 100 Business Hotels по итогам 2025 года. В условиях динамично развивающегося рынка делового туризма и событий, когда отрасль столкнулась с трансформацией гостиничных сетей и возросшими требованиями к качеству, на первый план выходит вопрос выбора идеальной площадки. Ответом на этот вызов стал Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий Top 100 Business Hotels — уникальный и независимый проект, призванный стать навигатором в мире MICE-услуг для профессионалов.Гостей церемонии награждения приглашают стать участниками бала, организованного согласно всем традициям бальной культуры начала XIX века. В этот вечер в отеле Moscow Marriott Imperial Plaza элегантность, внимание к деталям и безукоризненный сервис будут возведены в абсолют, чем создадут идеальный фон для чествования отелей, которые по праву могут зваться первыми в своем деле. приобрести билеты можно на сайте рейтинга.В этом году Всероссийский рейтинг отелей для деловых мероприятий реализуется во второй раз. Организаторы “идут” в ногу со временем: в работу включены отели Геленджика, где сравнительно недавно возобновил свою работу аэропорт. Это значит, что представители событийной индустрии уже готовы рассматривать отели этого региона для своих мероприятий.Целью проекта стало создание прозрачной системы оценки, которая поможет организаторам сосредоточиться на креативе, избавив их от рутинного поиска подходящего отеля, отвечающего всем критериям: от вместительных конференц-залов и современного оборудования до высокого уровня сервиса и изысканной кухни.Методология исследования была разработана и реализована в сотрудничестве с независимыми рейтинговыми агентствами — Центром исследований рынка и МАСМИ, обладающими многолетним опытом анализа российского и зарубежного рынков. Подход сочетает в себе кабинетные исследования, анализ открытых данных, экспертные опросы и, что особенно важно, метод "тайного покупателя". Более 90 критериев, сформулированных при непосредственном участии ведущих организаторов мероприятий - экспертов рейтинга - для фармацевтики, IT, финансового и строительного секторов, позволяют дать комплексную оценку каждому отелю. Среди ключевых факторов — оперативность реакции менеджеров отелей, их гибкость к нестандартным запросам, полнота предоставляемой информации, соответствие заявленных стандартов реальности и, конечно, инфраструктура, работающая в удобном для деловой аудитории режиме.Первый рейтинг, итоги которого были представлены профессиональному сообществу в начале 2024 года, уже доказал свою значимость. Эксперты изучили более 2 000 отелей страны и выделили лучших из лучших по всем критериям. В сотню вошли флагманы гостеприимства из разных регионов России - Hyatt Regency Москва Петровский Парк, Hotel Astoria (Санкт-Петербург), Radisson Collection Paradise Resort & Spa (Сочи), The Carlton (Москва), ПСБ Патриот Cosmos Hotels (Московская область), Welna Eco Spa Resort (Калужская область) и другие. Торжественная церемония награждения прошла в отеле Four Seasons Hotel Moscow, также вошедшим в сотню лучших.Год, прошедший с момента подготовки первого рейтинга, подтвердил ожидания организаторов: для индустрии гостеприимства Top 100 Business Hotels стал важным связующим звеном, которое кардинально облегчает поиск новых, проверенных площадок.Рейтинг аккумулирует ключевую информацию: от скорости ответа менеджеров и гибкости условий бронирования до реального состояния инфраструктуры и качества обслуживания. Это позволяет быстро и обоснованно выбирать отель под конкретные задачи корпоративного события, минимизируя риски и экономя наиболее ценный ресурс — время.Сейчас эксперты рейтинга готовятся к полевому этапу исследования - очной инспекции отелей-претендентов. Итоги второго Всероссийского рейтинга лучших отелей для деловых мероприятий будут подведены и озвучены 11 марта 2026 года на торжественном балу в русских традициях. Это событие станет ключевым для всего рынка, обозначив новый уровень качества услуг в сфере делового гостеприимства. Чтобы оформить свое приглашение на бал, не обязательно быть участником рейтинга - организаторы рады видеть всех представителей MICE-индустрии.

