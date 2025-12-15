https://1prime.ru/20251215/proekt-865577059.html

В ГД внесли проект о правовом регулировании особо охраняемых территорий

В ГД внесли проект о правовом регулировании особо охраняемых территорий - 15.12.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о правовом регулировании особо охраняемых территорий

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на регулирование правил функционирования особо охраняемых природных территорий федерального,... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T19:37+0300

2025-12-15T19:37+0300

2025-12-15T19:37+0300

россия

общество

рф

госдума

росприроднадзор

минприроды

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на регулирование правил функционирования особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения, документ доступен в думской электронной базе. Законопроект был внесен в Госдуму в пятницу. В пояснительной записке отмечается, что инициатива будет способствовать достижению сбалансированных решений при определении использования территории с учетом необходимости сохранения природных комплексов и объектов, объектов растительного и животного мира, естественных экологических систем, имеющих особо природоохранное значение. Уточняется, что федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", который принят в 1995 году, разрешает только создавать новые территории, а регулирование, связанное с каким-либо видоизменением действующих - отсутствует. Инициатива соотносит режимы охраны особо охраняемых природных территорий с возможностью осуществления деятельности по обеспечению обороны и безопасности страны, вводит возможность изменения границ, но по строго ограниченным основаниям и в рамках жёстко прописанного механизма принятия таких решений с многоуровневыми защитными процедурами. Согласно законопроекту, инициировать рассмотрение такого вопроса могут только президент или правительство (для региональных и местных природных территорий – также глава субъекта). Также в обязательном порядке требуется предварительно получить комплексное экологическое обследование территории в аккредитованных научных учреждениях, заключение Росприроднадзора и согласование Минприроды России. Предлагается установить, что все материалы будут рассматриваться на заседании комиссии по обеспечению охраны особо охраняемой природной территории, прямо предусмотренных законопроектом. Только после этого изменение границ в государственных интересах может быть закреплено правовым актом Правительства, а для региональных и местных – законом субъекта. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально и реализовываться исключительно в рамках установленных природоохранных процедур. Также законопроект закрепляет единые правила и подходы, формализующие требования к порядку создания особо охраняемых природных территорий.

https://1prime.ru/20230318/840114150.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, госдума, росприроднадзор, минприроды