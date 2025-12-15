Путин подписал законы об оформлении больничных для самозанятых

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
бизнес
общество
владимир путин
социальный фонд
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года. "Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - поясняла член комитета Совфеда Наталья Мельникова. Парламентарий добавляла, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. "Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.
бизнес, общество , владимир путин, социальный фонд
Бизнес, Общество , Владимир Путин, Социальный фонд
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года.
"Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - поясняла член комитета Совфеда Наталья Мельникова.
Парламентарий добавляла, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов.
"Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.
Рубли, купюры номиналом пять и десять рублей - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Россиянам объяснили, как изменятся выплаты по больничным с 1 января
