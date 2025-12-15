https://1prime.ru/20251215/putin-865573409.html

Путин подписал законы об оформлении больничных для самозанятых

Путин подписал законы об оформлении больничных для самозанятых

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал законы об эксперименте по оформлению самозанятыми оплачиваемых больничных, соответствующие документы размещены на портале официального опубликования правовых актов. Эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года до 31 декабря 2028 года. "Закон вводит проведение эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности", - поясняла член комитета Совфеда Наталья Мельникова. Парламентарий добавляла, что самозанятые граждане смогут оформлять больничные листы. Для этого, отметила Мельникова, им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно оплачивать страховые взносы. Право на получение пособия будет возникать через шесть месяцев с начала уплаты страховых взносов. Размер пособия будет определяться исходя из стажа и периода уплаты страховых взносов. "Финансовое обеспечение расходов на выплату страхового обеспечения будет осуществляется за счет средств страховщика, формируемых за счет обязательных взносов, уплаченных застрахованными лицами", - констатировала сенатор.

