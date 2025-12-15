https://1prime.ru/20251215/putin-865573845.html
Путин подписал закон о налоговом инвествычете для некоторых организаций
2025-12-15T17:55+0300
бизнес
финансы
виктория абрамченко
владимир путин
госдума
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий с 1 января 2026 года право на инвестиционный вычет по налогу на прибыль организациям, оказывающим поддержку спортшколам и центрам раннего физического развития детей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на стимулирование внебюджетных инвестиций в сферу образования. Он со следующего года предоставляет право на инвестиционный налоговый вычет организациям, которые безвозмездно передают имущество государственным и муниципальным образовательным организациям, реализующим дополнительные образовательные программы спортивной подготовки и дополнительные общеразвивающие программы в области физкультуры и спорта. Речь идет о спортивных школах, центрах раннего физического развития детей, спортивных кружках и секциях, поясняла заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко. Вычет будет предоставляться в размере не более 100% суммы расходов в виде стоимости переданного имущества (включая денежные средства). При этом у региональных властей будет право своими законами вводить такую меру налогового стимулирования, определять особенности и условия применения налогового вычета, отмечала Абрамченко. Аналогичный вычет уже предоставляется организациям, оказывающим помощь в виде передачи имущества или денежных средств образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, то есть детским садам, школам, колледжам, техникумам и вузам.
