Путин подписал закон о контроле за финансовыми операциями экстремистов

2025-12-15T18:11+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Граждане, включенные в соответствующий перечень, сейчас вправе совершать операции с денежными средствами или иным имуществом для обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительством по согласованию с Банком России установлен предельный размер таких расходов – 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Закон дает правительству право определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень, смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого они должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, а также банков и банковских счетов, через которые будут проводиться эти операции. А физлица, чьи денежные средства заморожены (заблокированы), помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, будут вправе уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Но для этого они должны будут подать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма. Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет аргументированно обосновать в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию, указав способы совершения операций в этом случае. При удовлетворении таких заявлений допускается ограничение количества используемых физлицом банковских счетов либо ограничение способов совершения операций, если они проводятся не через банковский счет. Кроме того, операции физлиц, находящихся в розыске, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, будут приостанавливаться. Также будут приостанавливаться операции по банковским счетам (вкладам) и другие операции с деньгами или иным имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности. Закон также предусматривает, что меры по блокированию активов будут применяться не позднее 24 часов (ранее – одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в соответствующий перечень. Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательно закрепляется требование о том, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, должны применяться без их предварительного уведомления и в отношении всего имущества. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, норма об установлении кабмином видов иного дохода начнет действовать через 90 дней после публикации закона; о лицах в розыске и сроке блокировки активов – через 180 дней; о проведении операций через определенные счета, разрешенные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией - через 420 дней.

