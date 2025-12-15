Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, продлевающий механизм параллельного импорта - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, продлевающий механизм параллельного импорта
Путин подписал закон, продлевающий механизм параллельного импорта - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, продлевающий механизм параллельного импорта
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T18:21+0300
2025-12-15T18:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год. Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год. На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов. На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ. Эти изменения позволят смягчить негативные последствия санкций, а продление механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Путин подписал закон, продлевающий механизм параллельного импорта

Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта

© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год механизм параллельного импорта и ряд других мер по снижению негативных последствий недружественных действий Запада против России. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Механизм параллельного импорта позволяет ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, владельца товарного знака или бренда. Он реализуется в России с мая 2022 года. Закон, в частности, обеспечивает продление действия этого механизма на 2026 год.
Ранее правительству РФ до конца 2025 года было предоставлено право утверждать перечень товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы (механизм параллельного импорта). Новый закон продлевает это право кабмина еще на один год.
На 2026 год продлевается и право правительства устанавливать особенности оценки соответствия техрегламентам продукции, выпускаемой в обращение на территории РФ; особенности обращения лекарств и медицинских изделий; организации и осуществления видов государственного (муниципального) контроля; лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных экзаменов, включения в реестр, а также иных разрешительных режимов.
На следующий год продлевается и право кабмина своими решениями устанавливать иные сроки вступления в силу нормативных актов, содержащих обязательные требования, чем предусмотрены законом об обязательных требованиях в РФ. Речь идет о нормативных актах, направленных на снижение негативных последствий экономических санкций и повышение устойчивости развития экономики РФ.
Эти изменения позволят смягчить негативные последствия санкций, а продление механизма параллельного импорта позволит и в 2026 году минимизировать дефицит критически важных товаров, пояснял председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Словакия готовит иск к ЕК, чтобы оспорить запрет на импорт газа из России
13 декабря, 16:53
13 декабря, 16:53
 
Заголовок открываемого материала