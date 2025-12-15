Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/putin-865576774.html
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов, соответствующий документ размещен на... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:29+0300
2025-12-15T19:29+0300
финансы
банки
бизнес
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/19/840121924_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b759346b14908113c746b68f09f4663.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему. Ранее такое согласие действовало лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно было продлевать. Закон, согласно сопроводительным документам, призван повысить эффективность лизинговых компаний, в том числе с государственным участием, при реализации законного права на осуществление финансового контроля за деятельностью своих клиентов. Запрос и оформление согласия каждые шесть месяцев требуют значительных временных и трудовых затрат как от лизингодателя, так и от лизингополучателя, отмечается в пояснительной записке. Это обусловлено длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством действующих договоров с каждым из клиентов лизинговых компаний. Например, у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) более 350 лизингополучателей и более 700 действующих договоров лизинга, а срок исполнения обязательств по ним достигает 25 лет. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20250813/gosduma-860672987.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84012/19/840121924_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_151ffc7f364a128e2f985d9ca0b4a723.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, рф, владимир путин
Финансы, Банки, Бизнес, РФ, Владимир Путин
19:29 15.12.2025
 
Путин подписал закон о доступе лизинговых компаний к кредитным историям

Путин подписал закон, упрощающий доступ лизинговых компаний к кредитным историям клиентов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий лизинговым компаниям РФ доступ к кредитным историям клиентов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ позволяет лизинговым компаниям получить согласие клиента на получение его данных из бюро кредитных историй (БКИ) сразу на весь срок действия договора лизинга, а также договоров, обеспечивающих выполнение обязательств по нему. Ранее такое согласие действовало лишь полгода со дня оформления договора лизинга, затем его нужно было продлевать.
Закон, согласно сопроводительным документам, призван повысить эффективность лизинговых компаний, в том числе с государственным участием, при реализации законного права на осуществление финансового контроля за деятельностью своих клиентов.
Запрос и оформление согласия каждые шесть месяцев требуют значительных временных и трудовых затрат как от лизингодателя, так и от лизингополучателя, отмечается в пояснительной записке. Это обусловлено длительностью исполнения лизинговых сделок и количеством действующих договоров с каждым из клиентов лизинговых компаний.
Например, у "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) более 350 лизингополучателей и более 700 действующих договоров лизинга, а срок исполнения обязательств по ним достигает 25 лет.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Здание Государственной Думы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
В Госдуме предложили предоставлять кредитную историю будущего супруга
13 августа, 14:02
 
ФинансыБанкиБизнесРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала