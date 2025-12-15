Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил провести мониторинг состояния угольной промышленности - 15.12.2025
https://1prime.ru/20251215/putin-865577689.html
Путин поручил провести мониторинг состояния угольной промышленности
Путин поручил провести мониторинг состояния угольной промышленности - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин поручил провести мониторинг состояния угольной промышленности
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля провести мониторинг финансового состояния угольной промышленности, при необходимости обеспечить... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:58+0300
2025-12-15T19:58+0300
промышленность
рф
владимир путин
михаил мишустин
антон силуанов
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля провести мониторинг финансового состояния угольной промышленности, при необходимости обеспечить господдержку. Соответствующий перечень поручений по итогам Международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение мониторинга финансового состояния организаций угольной промышленности и при необходимости принять меры государственной поддержки в отношении этих организаций в целях повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности", - говорится в документе. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года. Ранее в понедельник кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря. Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
1920
1920
true
промышленность, рф, владимир путин, михаил мишустин, антон силуанов, росстат
Промышленность, РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Антон Силуанов, Росстат
19:58 15.12.2025
 
Путин поручил провести мониторинг состояния угольной промышленности

Путин поручил до февраля провести мониторинг финансового состояния угольной промышленности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до февраля провести мониторинг финансового состояния угольной промышленности, при необходимости обеспечить господдержку.
Соответствующий перечень поручений по итогам Международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
"Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года... Правительству Российской Федерации: обеспечить проведение мониторинга финансового состояния организаций угольной промышленности и при необходимости принять меры государственной поддержки в отношении этих организаций в целях повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года.
Ранее в понедельник кабмин сообщил, что было принято решение продлить до 1 марта 2026 года действие мер государственной поддержки для угольных компаний, которые 30 мая утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.
Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым, созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей. По данным Росстата, доля организаций в секторе добычи угля, получивших убыток до налогообложения, в январе-сентябре выросла до 68,1% с 52% за аналогичный период прошлого года.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 13.12.2025
Правительство выделит средства на угольную промышленность в ЛНР
13 декабря, 11:03
 
ПромышленностьРФВладимир ПутинМихаил МишустинАнтон СилуановРосстат
 
 
