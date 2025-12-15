https://1prime.ru/20251215/putin-865577837.html

Путин поручил представить идеи механизмов для поддержки электроэнергетики

Путин поручил представить идеи механизмов для поддержки электроэнергетики - 15.12.2025, ПРАЙМ

Путин поручил представить идеи механизмов для поддержки электроэнергетики

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 25 декабря представить предложения по выработке механизмов для финансирования отрасли электроэнергетики. | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T20:03+0300

2025-12-15T20:03+0300

2025-12-15T20:03+0300

россия

рф

владимир путин

михаил мишустин

евгений грабчак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 25 декабря представить предложения по выработке механизмов для финансирования отрасли электроэнергетики. Соответствующий перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... по выработке механизмов, обеспечивающих финансирование создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики, включая механизмы государственной поддержки", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики, требующего инвестиции более 45 триллионов рублей до 2042 года: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. В Минэнерго также заявляли, что надеются представить новый законопроект президенту РФ до конца декабря.

https://1prime.ru/20251204/putin-865223563.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, владимир путин, михаил мишустин, евгений грабчак