Путин поручил представить идеи механизмов для поддержки электроэнергетики

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ до 25 декабря представить предложения по выработке механизмов для финансирования отрасли электроэнергетики. Соответствующий перечень поручений по итогам международного форума "Российская энергетическая неделя", состоявшегося 15–17 октября 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... представить предложения... по выработке механизмов, обеспечивающих финансирование создания и обновления инфраструктуры электроэнергетики, включая механизмы государственной поддержки", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 25 декабря 2025 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее в октябре замминистра энергетики Евгений Грабчак рассказывал об инициативе министерства в рамках нового законопроекта сформировать два института для развития отрасли электроэнергетики, требующего инвестиции более 45 триллионов рублей до 2042 года: институт инфраструктурного развития и институт финансового развития. В Минэнерго также заявляли, что надеются представить новый законопроект президенту РФ до конца декабря.
