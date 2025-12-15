Глава РФПИ назвал решение по активам риском для стабильности ЕС

https://1prime.ru/20251215/rfpi-865583073.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Использование ЕС российских активов является крупнейшим риском для финансовой стабильности объединения - все разумные инвесторы начнут переходить в более надежные юрисдикции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Нарушение прав собственности и незаконное использование иностранных резервов - это самый большой риск для финансовой стабильности ЕС, и он проявится в 2025 году, поскольку все разумные инвесторы переведут свои активы в надежные, ответственные юрисдикции", - написал Дмитриев в соцсети X. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X сообщила, что страны ЕС согласовали заморозку на неопределенный период активов российского Центробанка на 210 миллиардов евро. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.

