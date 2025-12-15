https://1prime.ru/20251215/rosatom-865567456.html

"Росатом" запустил под Калининградом первую в России "гигафабрику"

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Росатом" запустил под Калининградом первую в России "гигафабрику" накопителей энергии, построенную в Неманском районе Калининградской области, сообщила пресс-служба атомной госкорпорации. "Топливный дивизион "Росатома" ввел в опытно-промышленную эксплуатацию первую в России "гигафабрику" накопителей энергии, построенную в Неманском районе Калининградской области. Производственная мощность промышленной площадки – четыре гигаватт-часа в год (совокупная емкость выпускаемых устройств). Это единственное в стране промышленное производство литийионных аккумуляторов полного цикла – от первичной химии для аккумуляторной ячейки до создания финальных модулей и комплектных батарей", - говорится в сообщении. Литийионные батареи массово применяются в электротранспорте, от легковых автомобилей и грузовиков до автобусов и катеров, а также в производстве различной спецтехники: погрузчиков, складских и логистических машин, горно-шахтного оборудования, логистических роботов и др. Все шире накопители используются и в электроэнергетике. Системы оперативного постоянного тока обеспечивают бесперебойное питание важных производственных объектов, а системы накопления энергии сглаживают график нагрузки и помогают экономить на электроэнергии. По прогнозам экспертов, к 2030 году российский рынок накопителей энергии может вырасти до 20-30 ГВт-ч. Мощность Калининградской гигафабрики - 4 ГВт-ч - эквивалентна производству примерно полутора миллионов зарядных модулей или 50 тысячам тяговых батарей для электромобилей, отмечает "Росатом". "Запуск Калининградской "гигафабрики" – это промышленный прорыв для России и огромный вклад в фундамент национального технологического суверенитета. Накопители энергии - это сквозная технология в портфеле новых неядерных бизнесов "Росатома", которая позволяет формировать целые производственные цепочки и продуктовые экосистемы. Это одновременно и цепочка производства литиевой продукции от добычи природного сырья до утилизации отработавших батарей, и промышленная кооперация по новому бизнес-направлению "Электромобильность". Несмотря на то, что гигафабрика - уникальное для страны предприятие, она была построена и введена в запланированный срок, в том числе благодаря эффективным мерам господдержки со стороны Калининградской области, Минпромторга России и институтов развития", - сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, слова которого приведены в сообщении. Этот проект - самый значимый и масштабный для Калининградской области за последние десять лет и уверенно входит в число крупнейших проектов в новейшей истории региона, отметил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Уже сейчас на стадии запуска в опытно-промышленную эксплуатацию на этом предприятии трудятся 334 специалиста, а с выходом на проектные мощности их число увеличится в три с половиной раза. Новое производство становится ключевым участником программы электромобильности, которая развивается здесь благодаря решению президента России. Калининградская область стремится стать лучшей в этом деле и благодаря "Росатому" получает отличный шанс на лидерство в этой высокотехнологичной отрасли. Наконец, сегодняшнее событие можно уверенно называть судьбоносным для Неманского района и других восточных муниципалитетов, которые становятся территориями промышленного развития", – добавил губернатор. Соглашение между о строительстве "гигафабрики" накопителей энергии между топливным дивизионом "Росатома" и правительством Калининградской области было подписано в сентябре 2021 года. "Строительство объекта началось в октябре 2022 года и было завершено в срок в условиях беспрецедентного международного торгово-экономического давления, а также логистических особенностей реализации проекта в Калининградской области", - отмечается в сообщении. В сентябре 2023 года началось строительство второй "гигафабрики" "Росатома" в Новой Москве - на территории населенного пункта Красная Пахра. Мощность аналогичного производства также составит 4 ГВт-ч в год. Ввод объекта запланирован на 2026 год.

