В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов - 15.12.2025, ПРАЙМ
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:34+0300
2025-12-15T13:34+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже в аэропорту "Жуковский" ограничения были сняты. "В аэропорту Домодедово скорректирован режим временных ограничений. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
бизнес, россия, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово, Росавиация
13:34 15.12.2025
 
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: ограничения в аэропорту "Домодедово" скорректированы

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАэропорт "Домодедово"
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже в аэропорту "Жуковский" ограничения были сняты.
"В аэропорту Домодедово скорректирован режим временных ограничений. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Прилет Аэробуса А-380 - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
13:23
 
БизнесРОССИЯаэропорт ДомодедовоРосавиация
 
 
