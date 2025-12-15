https://1prime.ru/20251215/rosaviatsiya-865563329.html
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов - 15.12.2025, ПРАЙМ
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T13:34+0300
2025-12-15T13:34+0300
2025-12-15T13:34+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_0:56:1500:900_1920x0_80_0_0_609b12845f453fa076a4765b82fc32b8.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже в аэропорту "Жуковский" ограничения были сняты. "В аэропорту Домодедово скорректирован режим временных ограничений. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251215/zhukovskiy-865562930.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76480/17/764801753_114:0:1387:955_1920x0_80_0_0_fcc5ddb82cba307291a42d5c3e5869fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово, Росавиация
В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: ограничения в аэропорту "Домодедово" скорректированы