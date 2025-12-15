https://1prime.ru/20251215/rosaviatsiya-865563329.html

В "Домодедово" скорректировали ограничения на прием и выпуск самолетов

2025-12-15T13:34+0300

бизнес

россия

аэропорт домодедово

росавиация

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Ограничения в "Домодедово" скорректированы, аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Ранее в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже в аэропорту "Жуковский" ограничения были сняты. "В аэропорту Домодедово скорректирован режим временных ограничений. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

