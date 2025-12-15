Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 15.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251215/rosaviatsiya-865565512.html
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Домодедово, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, калуга, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Калуга, аэропорт Домодедово, Росавиация
14:03 15.12.2025
 
В Домодедово и Калуге сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Самолет в небе над аэропортом Домодедово.
Самолет в небе над аэропортом Домодедово.
Самолет в небе над аэропортом Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Домодедово, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Прилет Аэробуса А-380 - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
В аэропорту "Жуковский" сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Заголовок открываемого материала