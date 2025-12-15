https://1prime.ru/20251215/rosaviatsiya-865565512.html

В Домодедово и Калуге сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Домодедово" и Калуги сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Домодедово, Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

