Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Ранее компании удалось зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц. Согласно документам, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного знака Toyota Yaris в марте 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет продавать в России легковые автомобили, фургоны, фуры внедорожники, грузовики и электромобили. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.

