Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/rospatent-865567307.html
Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак
Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак - 15.12.2025, ПРАЙМ
Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T14:47+0300
2025-12-15T14:47+0300
бизнес
россия
toyota
роспатент
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_0:19:3337:1896_1920x0_80_0_0_4ef8bde84b77f383e308208b4acf003a.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Ранее компании удалось зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц. Согласно документам, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного знака Toyota Yaris в марте 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет продавать в России легковые автомобили, фургоны, фуры внедорожники, грузовики и электромобили. Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20251214/puma-865527731.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/04/852592172_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9abd055b9cea29e052a82d71433f217e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, toyota, роспатент, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Toyota, Роспатент, Toyota Camry
14:47 15.12.2025
 
Toyota зарегистрировала в России еще один товарный знак

РИА Новости: Роспатент зарегистрировал еще один товарный знак Toyota

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛоготип Toyota
Логотип Toyota - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Логотип Toyota. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, смог зарегистрировать еще один товарный знак, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Ранее компании удалось зарегистрировать минимум пять товарных знаков за последний месяц.
Согласно документам, японский автоконцерн подал заявку на регистрацию товарного знака Toyota Yaris в марте 2025 года, в декабре Роспатент принял решение зарегистрировать его.
Под этим брендом компания хочет продавать в России легковые автомобили, фургоны, фуры внедорожники, грузовики и электромобили.
Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей.
Логотип Puma - ПРАЙМ, 1920, 14.12.2025
Puma зарегистрировала два товарных знака в России
Вчера, 12:09
 
БизнесРОССИЯToyotaРоспатентToyota Camry
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала