"Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения

2025-12-15T14:11+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Россети" обеспечили мощностью разработку Култуминского месторождения металлов на 49 мегаватт, сообщила компания. "Россети" завершили проект по электроснабжению Култуминского горно-обогатительного комбината, который строится в Восточном Забайкалье для освоения месторождения драгоценных и цветных металлов. По запасам оно входит в число крупнейших в России. Потребитель поэтапно получит 49 мегаватт мощности", - говорится в сообщении. Отмечается, что для подключения комбината к сети филиал ПАО "Россети" - "МЭС Сибири" - построил двухцепную линию электропередачи 220 киловольт протяженностью 115 километров. Трасса проходит в труднодоступной местности, в том числе пересекает горные хребты. Поэтому использовалось более 400 металлических опор повышенной сейсмоустойчивости. А по всей протяженности ЛЭП проложен грозозащитный трос со встроенным оптоволоконным кабелем. Подчеркивается, что также энергетики расширили подстанцию 220 киловольт "Быстринская", к которой присоединили новую линию. На объекте смонтировали две ячейки 220 киловольт, оснащенные современными коммутационными аппаратами. Новое оборудование подключили к автоматизированной системе управления и оснастили микропроцессорными защитам. "Култуминский комбинат (резидент ТОР "Забайкалье") будет перерабатывать до 13 миллионов тонн руды в год и выпускать концентраты, содержащие ценные металлы. Запасы месторождения составляют 820 тысяч тонн меди, 1,4 тысячи тонн серебра и 190 тонн золота", - добавляется в сообщении.

промышленность, россети