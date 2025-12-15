Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Мужчины в России почти вдвое чаще женщин называют денежный конверт в качестве самого желанного новогоднего подарка, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17% соответственно), а также инструменты для ремонта (4%)", - говорится в исследовании на основе опроса 1600 респондентов. Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25% против 13%). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (9%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (6%). В целом же о конверте с деньгами мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 19% голосов - путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 5%.
03:01 15.12.2025 (обновлено: 03:09 15.12.2025)
 
Мужчины чаще женщин хотят получить деньги в подарок

РИА Новости: мужчины вдвое больше женщин мечтают о деньгах в качестве подарка

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Мужчины в России почти вдвое чаще женщин называют денежный конверт в качестве самого желанного новогоднего подарка, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17% соответственно), а также инструменты для ремонта (4%)", - говорится в исследовании на основе опроса 1600 респондентов.
Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25% против 13%). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (9%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (6%).
В целом же о конверте с деньгами мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 19% голосов - путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 5%.
 
Заголовок открываемого материала