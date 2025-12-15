https://1prime.ru/20251215/rossijane-865543852.html

Мужчины чаще женщин хотят получить деньги в подарок

бизнес

общество

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Мужчины в России почти вдвое чаще женщин называют денежный конверт в качестве самого желанного новогоднего подарка, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Мужчины значительно чаще женщин хотели бы получить в подарок деньги (30 и 17% соответственно), а также инструменты для ремонта (4%)", - говорится в исследовании на основе опроса 1600 респондентов. Женщины же в два раза чаще мужчин мечтают о путешествиях (25% против 13%). Россиянки также обрадуются косметике и парфюму (9%), билетам на культурные мероприятия (7%) и украшениям (6%). В целом же о конверте с деньгами мечтают 23% опрошенных. На втором месте с 19% голосов - путешествия. Смартфоны и другие девайсы, а также косметика и парфюмерия поделили третью позицию, набрав по 5%.

2025

Новости

бизнес, общество