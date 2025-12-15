https://1prime.ru/20251215/rossijane-865544149.html

Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели

Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели - 15.12.2025, ПРАЙМ

Россияне съедают треть всех мандаринов в предновогодние недели

Россияне за 2025 год съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов, при этом треть из них в предновогодние недели, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T03:46+0300

2025-12-15T03:46+0300

2025-12-15T04:35+0300

экономика

финансы

россия

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865544149.jpg?1765762536

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россияне за 2025 год съедят порядка 1 миллиона тонн мандаринов, при этом треть из них в предновогодние недели, рассказали РИА Новости в Россельхозбанке. "В среднем за год мандарины занимают порядка 10% в "фруктовой тарелке" россиянина. Однако в зимний период, особенно в предновогодние недели, их доля возрастает кратно: на это время приходится порядка трети всего годового объема потребления... Ежегодный спрос, составляющий порядка 1 миллиона тонн, реализуется импортом", - говорится в сообщении. Также там отметили, что собственное производство мандаринов в России почти не развито из-за климата.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, россельхозбанк