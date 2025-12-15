Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне назвали самые популярные зимние активности - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/rossijane-865544800.html
Россияне назвали самые популярные зимние активности
Россияне назвали самые популярные зимние активности - 15.12.2025, ПРАЙМ
Россияне назвали самые популярные зимние активности
Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:17+0300
2025-12-15T05:34+0300
бизнес
общество
рф
александр абрамов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865544800.jpg?1765766072
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании близких и друзей, говорится в исследовании "СберСтрахования" и медиахолдинга Rambler&amp;Co, которое есть у РИА Новости. "Наиболее популярными вариантами досуга остаются беговые лыжи - их отметили 22% участников опроса, пешие прогулки по заснеженным маршрутам выбрали 18% и катание на коньках - 12%", - говорится в исследовании. Оно проводилось на основании опроса 92 тысяч интернет пользователей из РФ в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года. Также зимой жители России любят кататься на санках (9%), тюбинге (7%), горных лыжах или сноуборде (7%). Еще 7% увлекаются зимней рыбалкой. При этом чаще всего активный зимний отдых у россиян происходит в компании близких - об этом рассказал 51% респондентов. Еще 16% выбирают в компаньоны друзей, 2% - организованные группы, а 1% - коллег. Треть россиян предпочитает заниматься своими увлечениями в одиночестве, отметили аналитики. Среди главных преимуществ зимних активностей для россиян оказались возможность побыть на свежем воздухе (30%), полюбоваться красивыми зимними пейзажами (23%) и провести время с близкими (17%). Для остальных это шанс уединиться вдали от городской суеты, поддержать физическую форму и развить спортивные навыки. Однако есть ряд причин, препятствующих веселому времяпрепровождению. Среди них респонденты упомянули погодные условия - сильные морозы и ветер (33%), возможные травмы (16%), риск заболеть (16%), высокие затраты на оборудование и поездки (16%), а также необходимость в специальном снаряжении (14%). Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов рассказал, что 61% опрошенных россиян, предпочитающих активно проводить зиму, получали травмы. В 13% случаев они были довольно серьезные. "Ощутимы и финансовые последствия подобных происшествий: средняя выплата по полисам защиты от травм прошлой зимой составила 56 тысяч рублей", - заключил Абрамов.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , рф, александр абрамов
Бизнес, Общество , РФ, Александр Абрамов
05:17 15.12.2025 (обновлено: 05:34 15.12.2025)
 
Россияне назвали самые популярные зимние активности

РИА Новости: зимой россияне предпочитают беговые лыжи и катание на коньках

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Самые популярные зимние активности у россиян - это беговые лыжи, пешие прогулки и катание на коньках, при этом большинство любит проводить время в компании близких и друзей, говорится в исследовании "СберСтрахования" и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть у РИА Новости.
"Наиболее популярными вариантами досуга остаются беговые лыжи - их отметили 22% участников опроса, пешие прогулки по заснеженным маршрутам выбрали 18% и катание на коньках - 12%", - говорится в исследовании. Оно проводилось на основании опроса 92 тысяч интернет пользователей из РФ в период с 27 ноября по 4 декабря 2025 года.
Также зимой жители России любят кататься на санках (9%), тюбинге (7%), горных лыжах или сноуборде (7%). Еще 7% увлекаются зимней рыбалкой. При этом чаще всего активный зимний отдых у россиян происходит в компании близких - об этом рассказал 51% респондентов. Еще 16% выбирают в компаньоны друзей, 2% - организованные группы, а 1% - коллег. Треть россиян предпочитает заниматься своими увлечениями в одиночестве, отметили аналитики.
Среди главных преимуществ зимних активностей для россиян оказались возможность побыть на свежем воздухе (30%), полюбоваться красивыми зимними пейзажами (23%) и провести время с близкими (17%). Для остальных это шанс уединиться вдали от городской суеты, поддержать физическую форму и развить спортивные навыки.
Однако есть ряд причин, препятствующих веселому времяпрепровождению. Среди них респонденты упомянули погодные условия - сильные морозы и ветер (33%), возможные травмы (16%), риск заболеть (16%), высокие затраты на оборудование и поездки (16%), а также необходимость в специальном снаряжении (14%).
Также исполнительный директор "СберСтрахования" Александр Абрамов рассказал, что 61% опрошенных россиян, предпочитающих активно проводить зиму, получали травмы. В 13% случаев они были довольно серьезные. "Ощутимы и финансовые последствия подобных происшествий: средняя выплата по полисам защиты от травм прошлой зимой составила 56 тысяч рублей", - заключил Абрамов.
 
БизнесОбществоРФАлександр Абрамов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала