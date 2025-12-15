https://1prime.ru/20251215/rossiya-865550586.html

Продажи новых гибридов в России обновили исторический рекорд

Продажи новых гибридов в России обновили исторический рекорд - 15.12.2025, ПРАЙМ

Продажи новых гибридов в России обновили исторический рекорд

Продажи новых гибридных автомобилей в России по итогам ноября вновь обновили исторический рекорд и составили 6 833 машины, что в 2,1 раза больше, чем за тот же... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T09:19+0300

2025-12-15T09:19+0300

2025-12-15T09:19+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82940/58/829405891_0:140:3076:1870_1920x0_80_0_0_449cc1b29cad3ba2d4da53daf76dc520.jpg

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Продажи новых гибридных автомобилей в России по итогам ноября вновь обновили исторический рекорд и составили 6 833 машины, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период год назад и на 9% больше, чем месяцем ранее, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. "По итогам ноября 2025 года в нашей стране было реализовано 6 833 новых подключаемых гибрида (PHEV)… это на 9% больше, чем месяцем ранее, и в 2,1 раза выше показателя ноября прошлого года. Эксперты агентства "Автостат" отмечают, что ноябрьский результат продаж новых гибридов является максимальным за всю историю российского рынка", - говорится в сообщении. "Предыдущий рекорд был установлен всего месяц назад – в октябре", - добавляется там. Самым продаваемым брендом в сегменте гибридов стал китайский Lixiang, объем реализации которого в конце осени составил 1 845 единиц. На вторую позицию опустился прежний лидер – Voyah (1 185 машин), а третья строчка осталась за Lynk & Co (880 машин). Замыкают первую пятерку также китайские марки Geely (789 машин) и Exeed/Exlantix (495 машин). Лидером среди моделей в сегменте новых гибридов стал Voyah Free, который в ноябре был продан в количестве 962 экземпляров. В первую тройку также попали модели Lixiang L7 и Lynk & Co 900 (955 и 863 соответственно). "За 11 месяцев нынешнего года в России было реализовано 36,8 тысячи новых плагин-гибридов (PHEV). Это всего лишь на 0,5% меньше, чем в январе–ноябре 2024-го", - добавили в "Автостате".

https://1prime.ru/20251208/issledovanie-865311560.html

https://1prime.ru/20250325/avto-856089417.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия