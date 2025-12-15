Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде - 15.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251215/rossiya-865554198.html
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде - 15.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:48+0300
2025-12-15T10:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что России удастся оспорить заморозку резервов в ЕС в суде и вернуть их обратно, а Европе придется заплатить по счетам Украины. "Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно - это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", - написал Дмитриев в соцсети X. Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.
Новости
10:48 15.12.2025
 
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде

Глава РФПИ Дмитриев: Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде и вернет их

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что России удастся оспорить заморозку резервов в ЕС в суде и вернуть их обратно, а Европе придется заплатить по счетам Украины.
"Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно - это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", - написал Дмитриев в соцсети X.
Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.
Здание Центрального банка России
ЦБ подал в суд иск к депозитарию Euroclear на 18 триллионов рублей
