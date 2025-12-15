https://1prime.ru/20251215/rossiya-865554198.html
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде - 15.12.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:48+0300
2025-12-15T10:48+0300
2025-12-15T10:48+0300
финансы
россия
украина
европа
сша
кирилл дмитриев
ес
банк россия
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd30fe1030c386662528fc7f03206f4e.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что России удастся оспорить заморозку резервов в ЕС в суде и вернуть их обратно, а Европе придется заплатить по счетам Украины. "Охваченные паникой бюрократы ЕС продолжают допускать ошибки. Они знают, что использование российских резервов без согласия Банка России незаконно - это подрывает созданную США резервную систему и увеличивает издержки для всех. Россия выиграет в суде и вернет их. Гаранты ЕС оплатят счета Украины. ЕС, евро и Euroclear пострадают", - написал Дмитриев в соцсети X. Иск Банка России к европейскому депозитарию Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы поступил в суд, сообщили РИА Новости ранее в понедельник в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. К рассмотрению он пока не принят.
https://1prime.ru/20251215/tsb-865554043.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860707608_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6ab05b4c6f081b48e5913e0cce6894d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, украина, европа, сша, кирилл дмитриев, ес, банк россия, euroclear
Финансы, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Кирилл Дмитриев, ЕС, банк Россия, Euroclear
Глава РФПИ уверен, что Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде
Глава РФПИ Дмитриев: Россия оспорит заморозку резервов в ЕС в суде и вернет их