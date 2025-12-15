https://1prime.ru/20251215/rossiya-865571023.html
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Индии в сфере РМ и РЗМ
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Россия и Индия выиграют от партнерства в сфере редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ), рассказал РИА Новости директор института "Гиредмет" (входит в "Росатом"), члена Ассоциации редких и редкоземельных металлов, Андрей Голиней. Президент РФ Владимир Путин в начале декабря прибыл в Индию с двухдневным визитом. Согласно совместным заявлениям по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в области технологий разведки, обработки и переработки критически важных минералов и редкоземельных элементов. "От кооперации выиграют обе стороны. Российские компании заинтересованы в доступе к большому и растущему рынку, речь идет как о трансфере технологий и поставках оборудования, так и материалов высоких переделов, например особо чистых металлов и соединений", - ответил Голиней на вопрос о перспективах сотрудничества стран в области редкоземельных металлов. По его данным, в настоящее время между странами совершаются именно разовые сделки по взаимному экспорту редких и редкоземельных металлов, так как на рынке Индии действуют довольно жесткие правила проведения конкурсов. Тем не менее по мере углубления сотрудничества число таких сделок будет нарастать, считает эксперт. "Российские компании могут быть полезны на индийском рынке как разработчик технологий, такие проекты уже имеют место и переговоры ведутся. Например, строительство завода по диоксиду титана. С другой стороны, в обоих странах есть дефицит некоторых элементов, и есть основания полагать, что поставки этих материалов возможны как из РФ в Индию, так и наоборот. Речь может идти о тугоплавких металлах, молибдене, например", - добавил Голиней. Кроме того, данное партнерство будет способствовать увеличению спроса в потребляющих РЗМ отраслях в России, полагает он. Речь будет идти в том числе о трансфере технологий в Индию, что в свою очередь сильно подстегнет разработки и возможности внутри РФ.
