Почему крепкий рубль – это плохо, и как его ослабить

2025-12-15

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. ЦБ принял решение смягчить валютный контроль. 8 декабря был снят лимит на переводы денег за рубеж для граждан нашей страны и граждан из так называемых "дружественных" стран.Решение это было встречено неоднозначно. Кто-то радовался. Иные же поспешили высказать опасения о возможном обвале рубля. А кое-кто даже родил теорию о том, что, вот, мол, все было спланированно, специально позволили кому-то скупить валюту подешевле, а теперь дают возможность беспрепятственно вывести ее из страны. Последнее, кстати, вовсе не лишено определенных оснований... Но не будем об этом. Попробуем разобраться в происходящем, не прибегая к разного рода конспирологии.Накануне финансовые власти страны оценивали ситуацию в довольно мрачных тонах. "Сильный рубль – это вызов для экономики", заявляет министр экономического развития Максим Решетников. "Мы пухнем от валюты", вторит ему председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов. И прочее, и прочее.Понять их можно. Пока Китай искусственно ослабляет свой юань ради роста экспорта, а Трамп мечтает об "умеренно слабом долларе", наш родной рубль, наоборот, день ото дня только лишь укрепляется. При этом, важно понимать, что текущий курс уже довольно существенно отстал от справедливого. Ведь если просто сравнивать инфляции в двух странах за последние несколько лет, то цена доллара видится на уровне ну никак не ниже, чем 90 рублей.Причина такого переукрепления - в продолжающихся валютных ограничениях, в неослабевающих экономических и торговых санкциях, а также в высокой ключевой ставке. В итоге сегодня и бизнес, и население предпочитают (во многом вынужденно) рублевые инструменты. Спрос на валюту находится на минимальном уровне, и она избыточно оседает внутри страны.Но почему крепкий рубль – это проблема? Дело в том, что экономика нашей страны как была изначально экспортно-ориентированная, так во многом таковой и остается до сих пор. А в такой экономике крепкая национальная валюта является проблемой. Крепкий рубль – это сегодня головная боль всех наших экспортеров. А вместе с ними и боль нашего государства о наполнении и без того дефицитного бюджета.И вот в этих условиях ЦБ принял решение о частичной отмене ограничений.Пока никакой особой реакции не последовало. Есть, конечно, некоторые колебания курса, но все в пределах нормы. Это и понятно. Валютный рынок, хоть и славится своей скоростью, но даже и ему требуется некоторое время "на раскачку". Так что не правы те, кто ждет в ближайшее время резкого обвала рубля. В самом ближайшем будущем случится плавное сползание курса. Сперва до уровня 80 рублей за доллар, а потом постепенно до той самой справедливой отметки в 90-95 рублей (в 2026 году). Если, конечно, в дело не вмешается непредсказуемая геополитика. А ведь сегодня "правит бал" именно она.Автор - Николай Кузнецов, доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления

2025

Николай Кузнецов

