15.12.2025
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов
2025-12-15T20:12+0300
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,34%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,34%, до 2 748,93 пункта, долларовый РТС - на 0,7%, до 1 089,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 126,17 пункта.
2025
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
20:12 15.12.2025
 
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

Рынок акций РФ в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,34%

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,34%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,34%, до 2 748,93 пункта, долларовый РТС - на 0,7%, до 1 089,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 126,17 пункта.
Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю
12 декабря, 22:13
 
