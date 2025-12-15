Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов

https://1prime.ru/20251215/rynok-865577974.html
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 0,34%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,34%, до 2 748,93 пункта, долларовый РТС - на 0,7%, до 1 089,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 126,17 пункта.
