Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом, следует из данных Московской биржи.
Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 1,08%, до 60,46 доллара за баррель.
"Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в области 2720-2750 пунктов. Инвесторы продолжают чутко реагировать на поступающие новости с полей переговоров по Украине. Одни сигналы приводят к локальным мини-коррекциям, другие возвращают оптимизм. Рубль приостановил ослабление и немного укрепился, цены на нефть Brent между тем опустились еще ближе к 60 долларам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций".
На российском рынке во вторник банк "Санкт-Петербург" представит финансовые результаты по РСБУ за ноябрь, Henderson опубликует операционные результаты за 11 месяцев, добавил он.
"В целом рынок настроен на снижение ставки на 50 процентных пункта, но не исключен и более решительный шаг в случае сильных макроэкономических данных. В любом случае зависимость от новостей по мирному урегулированию остается высокой", - отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая".
Лидеры роста и снижения котировок
В лидерах роста акции "Инарктика" (+4,19%), "Эн + Груп" (+3,41%), МТС (+2,66%), ПИКа (+2,41%) и "Сургутнефтегаза" (+2,31%).
ПРОГНОЗЫ
"Краткосрочный взгляд на российский рынок акций останется нейтральным, а волатильность, как мы полагаем, сохранится повышенной. Ожидания по индексу Мосбиржи на 16 декабря – 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев.
"Для индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе задача минимум - это подняться до недавнего локального максимума 2770 пунктов и закрепиться выше. Дальше важным уровнем сопротивления выступает 2800 пунктов. После того, как он будет взят, рынок может просто "потянуть". Поэтому окончание года в диапазоне 2800-2900 пунктов весьма реально. Главное, чтобы макроповестка была позитивная", - считает Александр Бахтин из "Гарда капитал".