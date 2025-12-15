Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом

https://1prime.ru/20251215/rynok-865578852.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию понедельника ростом, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,34%, до 2 748,93 пункта, долларовый РТС - на 0,7%, до 1 089,97 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1 126,17 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дешевел на 1,08%, до 60,46 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи сегодня не показал выраженного тренда, курсируя в области 2720-2750 пунктов. Инвесторы продолжают чутко реагировать на поступающие новости с полей переговоров по Украине. Одни сигналы приводят к локальным мини-коррекциям, другие возвращают оптимизм. Рубль приостановил ослабление и немного укрепился, цены на нефть Brent между тем опустились еще ближе к 60 долларам", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". На российском рынке во вторник банк "Санкт-Петербург" представит финансовые результаты по РСБУ за ноябрь, Henderson опубликует операционные результаты за 11 месяцев, добавил он. "В целом рынок настроен на снижение ставки на 50 процентных пункта, но не исключен и более решительный шаг в случае сильных макроэкономических данных. В любом случае зависимость от новостей по мирному урегулированию остается высокой", - отмечает Андрей Алексеев из УК "Первая". Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста акции "Инарктика" (+4,19%), "Эн + Груп" (+3,41%), МТС (+2,66%), ПИКа (+2,41%) и "Сургутнефтегаза" (+2,31%). В лидерах снижения - акции "Фармсинтеза" (-3,13%), банка "Санкт-Петербург" (-1,52%), ДВМП (-1,04%), "Юнипро" (-0,74%) и "Генетико" (-0,61%). ПРОГНОЗЫ "Краткосрочный взгляд на российский рынок акций останется нейтральным, а волатильность, как мы полагаем, сохранится повышенной. Ожидания по индексу Мосбиржи на 16 декабря – 2700-2800 пунктов", - рассказал Шепелев. "Для индекса Мосбиржи в ближайшей перспективе задача минимум - это подняться до недавнего локального максимума 2770 пунктов и закрепиться выше. Дальше важным уровнем сопротивления выступает 2800 пунктов. После того, как он будет взят, рынок может просто "потянуть". Поэтому окончание года в диапазоне 2800-2900 пунктов весьма реально. Главное, чтобы макроповестка была позитивная", - считает Александр Бахтин из "Гарда капитал".

