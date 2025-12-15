Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Сахалине закрыли паромную переправу из-за шторма в Татарском проливе - 15.12.2025
2025-12-15T03:56+0300
2025-12-15T04:35+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с понедельника закрыта из-за шторма в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "С 10.00 (02.00 мск) 15 декабря паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. По информации регионального минтранса, возобновление морского сообщения острова с материком может начаться в первой половине суток 17 декабря. Все паромы традиционно пережидают непогоду в порту Ванино. Из-за метели на юге Сахалина в понедельник также приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска по восьми межмуниципальным маршрутам в пять районов Сахалина.
бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино
03:56 15.12.2025 (обновлено: 04:35 15.12.2025)
 
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с понедельника закрыта из-за шторма в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.
"С 10.00 (02.00 мск) 15 декабря паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
По информации регионального минтранса, возобновление морского сообщения острова с материком может начаться в первой половине суток 17 декабря. Все паромы традиционно пережидают непогоду в порту Ванино.
Из-за метели на юге Сахалина в понедельник также приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска по восьми межмуниципальным маршрутам в пять районов Сахалина.
 
Заголовок открываемого материала