На Сахалине закрыли паромную переправу из-за шторма в Татарском проливе
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 дек – ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) – Ванино (Хабаровский край) с понедельника закрыта из-за шторма в Татарском проливе, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. "С 10.00 (02.00 мск) 15 декабря паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. По информации регионального минтранса, возобновление морского сообщения острова с материком может начаться в первой половине суток 17 декабря. Все паромы традиционно пережидают непогоду в порту Ванино. Из-за метели на юге Сахалина в понедельник также приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска по восьми межмуниципальным маршрутам в пять районов Сахалина.
