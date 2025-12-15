Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС введет санкции против 40 российских морских судов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/sanktsii-865551697.html
ЕС введет санкции против 40 российских морских судов
ЕС введет санкции против 40 российских морских судов - 15.12.2025, ПРАЙМ
ЕС введет санкции против 40 российских морских судов
ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T10:02+0300
2025-12-15T10:02+0300
россия
брюссель
кая каллас
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/26/832842619_0:147:2814:1730_1920x0_80_0_0_ca696db09611b71207f378e57587f266.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества. &quot;Мы примем решение сегодня в отношении судов &quot;теневого флота&quot;. У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства&quot;, - сказала она.
https://1prime.ru/20251210/istochnik-865404648.html
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83284/26/832842619_157:0:2658:1876_1920x0_80_0_0_1caeb3c4264eb035b0ebd9afe8754465.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брюссель, кая каллас, ес, мид
РОССИЯ, Брюссель, Кая Каллас, ЕС, МИД
10:02 15.12.2025
 
ЕС введет санкции против 40 российских морских судов

Глава дипломатии ЕС Каллас: ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкТрубоукладчик "Академик Черский" в порту
Трубоукладчик Академик Черский в порту - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Трубоукладчик "Академик Черский" в порту. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества.

"Мы примем решение сегодня в отношении судов "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства", - сказала она.

Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник
10 декабря, 14:23
 
РОССИЯБрюссельКая КалласЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала