ЕС введет санкции против 40 российских морских судов

2025-12-15T10:02+0300

россия

брюссель

кая каллас

ес

мид

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - ПРАЙМ. ЕС внесет 40 морских судов в рамках санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД стран сообщества. "Мы примем решение сегодня в отношении судов "теневого флота". У нас есть 40 дополнительных судов плюс вспомогательные средства", - сказала она.

брюссель

2025

