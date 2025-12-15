https://1prime.ru/20251215/schet-865477286.html

Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов

Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов - 15.12.2025, ПРАЙМ

Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов

В период снижения ставок по банковским продуктам перед вкладчиком встаёт выбор: зафиксировать высокую доходность сейчас или сохранить гибкость, даже если ставки | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В период снижения ставок по банковским продуктам перед вкладчиком встаёт выбор: зафиксировать высокую доходность сейчас или сохранить гибкость, даже если ставки по накопительным счетам начнут снижаться быстрее. Как лучше поступить, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.Решение зависит от двух факторов — горизонта использования денег и готовности отказаться от доступа к средствам, рассуждает он.“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, - пояснил эксперт.Банки уже начинают снижать доходность по накопительным продуктам. Поэтому эксперт советует зафиксировать текущие 15–16% по вкладам на срок 6–12 месяцев. Это позволит превратить сегодняшнюю высокую ставку в гарантированный результат и защитить доходность от дальнейших снижений. Такой подход особенно выгоден, если разница между накопительным счетом и вкладом стала ощутимой.“Однако не в каждой ситуации перевод средств на вклад будет правильным решением. Если есть вероятность, что деньги могут понадобиться в ближайшее время, лучше сохранить их на накопительном счёте, даже несмотря на то, что ставка по нему будет снижаться быстрее”, - добавил он.Любое досрочное расторжение вклада почти полностью обнуляет доходность, поэтому риск потерять проценты может оказаться выше потенциальной выгоды от фиксированной ставки. Также имеет смысл подождать, если есть ожидания, что банки могут запустить временные акции или специальные предложения: иногда финансовые организации не сразу снижают ставки и оставляют окно для более выгодных условий. В таких случаях накопительный счёт остаётся оптимальным инструментом: он обеспечивает доступ к средствам и сохраняет хотя бы часть доходности, пусть и уменьшающейся, заключил Васильков.

2025

