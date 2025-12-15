Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251215/schet-865477286.html
Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов
Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов
В период снижения ставок по банковским продуктам перед вкладчиком встаёт выбор: зафиксировать высокую доходность сейчас или сохранить гибкость, даже если ставки | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T02:02+0300
2025-12-15T02:02+0300
доход по вкладу
банковский вклад
накопительный счет
банки
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_dd100f0e460813bd3fa2ba082558961e.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В период снижения ставок по банковским продуктам перед вкладчиком встаёт выбор: зафиксировать высокую доходность сейчас или сохранить гибкость, даже если ставки по накопительным счетам начнут снижаться быстрее. Как лучше поступить, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.Решение зависит от двух факторов — горизонта использования денег и готовности отказаться от доступа к средствам, рассуждает он.“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, - пояснил эксперт.Банки уже начинают снижать доходность по накопительным продуктам. Поэтому эксперт советует зафиксировать текущие 15–16% по вкладам на срок 6–12 месяцев. Это позволит превратить сегодняшнюю высокую ставку в гарантированный результат и защитить доходность от дальнейших снижений. Такой подход особенно выгоден, если разница между накопительным счетом и вкладом стала ощутимой.“Однако не в каждой ситуации перевод средств на вклад будет правильным решением. Если есть вероятность, что деньги могут понадобиться в ближайшее время, лучше сохранить их на накопительном счёте, даже несмотря на то, что ставка по нему будет снижаться быстрее”, - добавил он.Любое досрочное расторжение вклада почти полностью обнуляет доходность, поэтому риск потерять проценты может оказаться выше потенциальной выгоды от фиксированной ставки. Также имеет смысл подождать, если есть ожидания, что банки могут запустить временные акции или специальные предложения: иногда финансовые организации не сразу снижают ставки и оставляют окно для более выгодных условий. В таких случаях накопительный счёт остаётся оптимальным инструментом: он обеспечивает доступ к средствам и сохраняет хотя бы часть доходности, пусть и уменьшающейся, заключил Васильков.
https://1prime.ru/20251211/stavki-865406113.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/81/841428182_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_d1216e1a5efbc9dddf953e656f001e3a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
доход по вкладу, банковский вклад, накопительный счет, банки, финансы
доход по вкладу, банковский вклад, накопительный счет, Банки, Финансы
02:02 15.12.2025
 
Россиянам дали совет по снятию денег с накопительных счетов

Эксперт Васильков объяснил, когда лучше снять деньги с накопительного счета

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaДеньги, налоги
Деньги, налоги
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В период снижения ставок по банковским продуктам перед вкладчиком встаёт выбор: зафиксировать высокую доходность сейчас или сохранить гибкость, даже если ставки по накопительным счетам начнут снижаться быстрее. Как лучше поступить, рассказал агентству “Прайм” руководитель продукта Вклады в Сравни Илья Васильков.
Решение зависит от двух факторов — горизонта использования денег и готовности отказаться от доступа к средствам, рассуждает он.
“Если человек точно знает, что деньги в ближайшие месяцы не понадобятся, перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может быть выгодным шагом. Накопительные счета удобны доступностью, но их ставки банки корректируют быстрее всех, реагируя на изменения ключевой”, - пояснил эксперт.
Банки уже начинают снижать доходность по накопительным продуктам. Поэтому эксперт советует зафиксировать текущие 15–16% по вкладам на срок 6–12 месяцев. Это позволит превратить сегодняшнюю высокую ставку в гарантированный результат и защитить доходность от дальнейших снижений. Такой подход особенно выгоден, если разница между накопительным счетом и вкладом стала ощутимой.
“Однако не в каждой ситуации перевод средств на вклад будет правильным решением. Если есть вероятность, что деньги могут понадобиться в ближайшее время, лучше сохранить их на накопительном счёте, даже несмотря на то, что ставка по нему будет снижаться быстрее”, - добавил он.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Банки спешно повышают ставки по вкладам: что случится в декабре
11 декабря, 02:02
Любое досрочное расторжение вклада почти полностью обнуляет доходность, поэтому риск потерять проценты может оказаться выше потенциальной выгоды от фиксированной ставки. Также имеет смысл подождать, если есть ожидания, что банки могут запустить временные акции или специальные предложения: иногда финансовые организации не сразу снижают ставки и оставляют окно для более выгодных условий. В таких случаях накопительный счёт остаётся оптимальным инструментом: он обеспечивает доступ к средствам и сохраняет хотя бы часть доходности, пусть и уменьшающейся, заключил Васильков.
 
доход по вкладубанковский вкладнакопительный счетБанкиФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала