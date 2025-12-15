https://1prime.ru/20251215/shema-865544617.html
"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок "вторички"
"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок "вторички" - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок "вторички"
"Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T04:32+0300
2025-12-15T04:32+0300
2025-12-15T04:32+0300
финансы
недвижимость
москва
анатолий аксаков
дом.рф
верховный суд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865544617.jpg?1765762335
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ".
"Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники", - прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский.
Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей либо отказываются от таких сделок, либо выжидают, так как на текущий момент нет проверенного рецепта, позволяющего полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки, пояснил Малиновский.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.
В начале декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что депутаты заинтересованы в разработке мер по противодействию мошенническим схемам при продаже недвижимости на вторичном рынке, в том числе в ближайшее время могут обсудить "эффект Долиной".
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, недвижимость, москва, анатолий аксаков, дом.рф, верховный суд, госдума
Финансы, Недвижимость, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Дом.РФ, Верховный суд, Госдума
"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок "вторички"
"Дом.РФ": схема Долиной оказывает существенное влияние на рынок купли-продажи "вторички"
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ".
"Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники", - прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский.
Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей либо отказываются от таких сделок, либо выжидают, так как на текущий момент нет проверенного рецепта, позволяющего полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки, пояснил Малиновский.
В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи.
В начале декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что депутаты заинтересованы в разработке мер по противодействию мошенническим схемам при продаже недвижимости на вторичном рынке, в том числе в ближайшее время могут обсудить "эффект Долиной".
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.