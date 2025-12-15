"Схема Долиной" оказывает существенное влияние на рынок "вторички"

https://1prime.ru/20251215/shema-865544617.html

"Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". | 15.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. "Схема Долиной" оказывает на рынок купли-продажи "вторички" в России существенное влияние, сообщили РИА Новости в банке "Дом.РФ". "Схема оказывает на рынок купли-продажи "вторички" существенное влияние, выражающееся в кратном повышении доли отказов покупателей от сделок, где продавцом выступают пожилые и/или одинокие собственники", - прокомментировал директор клиентского сервиса и взыскания банка "Дом.РФ" Кирилл Малиновский. Он отметил, что сообщество с нетерпением ожидает результаты заседания Верховного суда, запланированного на 16 декабря. До этого момента в отсутствие четкой правовой позиции большинство покупателей либо отказываются от таких сделок, либо выжидают, так как на текущий момент нет проверенного рецепта, позволяющего полностью закрыть потенциальные риски оспаривания сделки, пояснил Малиновский. В России получила распространение схема, когда продавец после реализации квартиры и получения денег отказывается передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников (в обиходе - "схема Долиной"). В Госдуме обсуждают ряд решений для противодействия схеме. Одно из предлагаемых решений - ввод периода охлаждения для операций с недвижимостью на семь дней: деньги покупателя будут лежать на спецсчете, с которого нельзя будет их перевести или обналичить до окончания процедуры купли-продажи. В начале декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что депутаты заинтересованы в разработке мер по противодействию мошенническим схемам при продаже недвижимости на вторичном рынке, в том числе в ближайшее время могут обсудить "эффект Долиной". В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей певице квартиры. Долина заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. После этого суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в Верховный суд. Заседание назначили на 16 декабря.

