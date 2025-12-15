https://1prime.ru/20251215/sheremetevo-865548366.html

В Шереметьево ввели временные ограничения в воздушном пространстве

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства "Шереметьево", сообщила авиагавань. "Вниманию пассажиров! Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала "ковер", - говорится в сообщении. Уточняется, что Шереметьево продолжает обеспечивать прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности. "Возможны корректировки в расписании полетов. Информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот (при наличии у авиаперевозчика)", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что ситуация в пассажирских терминалах спокойная. Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам.

