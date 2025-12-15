https://1prime.ru/20251215/sheremetevo-865551217.html

В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства

2025-12-15T09:34+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на использование воздушного пространства в "Шереметьево" сняты, сообщила авиагавань. "Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.

