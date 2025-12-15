https://1prime.ru/20251215/sheremetevo-865551217.html
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства - 15.12.2025, ПРАЙМ
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства
Временные ограничения на использование воздушного пространства в "Шереметьево" сняты, сообщила авиагавань. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T09:34+0300
2025-12-15T09:34+0300
2025-12-15T09:34+0300
бизнес
россия
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_64db039e8d28765cfe12bd4a4c523d61.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на использование воздушного пространства в "Шереметьево" сняты, сообщила авиагавань. "Сняты введенные ранее временные ограничения по использованию воздушного пространства в аэропорту Шереметьево. Рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251212/sheremetevo-865482053.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147054_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_de547f5fd49d0d24f5f43d66d5ef54c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Шереметьево
В Шереметьево сняли ограничения на использование воздушного пространства
В Шереметьево сняли временные ограничения на использование воздушного пространства