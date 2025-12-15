https://1prime.ru/20251215/situatsiya-865580699.html

На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

15.12.2025

На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Политический курс Европы стал настоящей трагедией для Украины, пишет Il Fatto Quotidiano.

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Политический курс Европы стал настоящей трагедией для Украины, пишет Il Fatto Quotidiano."Удивительно, и прежде всего трагично то, что глупые европейские лидеры хотят подтолкнуть Киев к продолжению противостояния, в котором он уже терпит поражение, которое они сами уже не способны ни вести, ни финансировать и которое без американской помощи — а Трамп хочет немедленно ее прекратить — Украина уже полностью проиграла", — говорится в публикации.Автор статьи считает, что линия Брюсселя оборачивается катастрофой для украинцев: чем дольше продолжается конфликт, тем больше людей и территорий они теряют. При этом подчеркивается, что такая стратегия разрушительна и для самой Европы.В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп понимает необходимость мирного урегулирования и восстановления диалога с Россией. В то же время Европа, которой, по словам автора, прежде всего было бы выгодно возобновить сотрудничество с Москвой, делает ставку на "бесконечную войну" и стремится превратить Украину в так называемого "стального дикобраза".Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Президент России Владимир Путин накануне заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.

украина

европа

киев

2025

Новости

