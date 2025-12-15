https://1prime.ru/20251215/skorohod-865547775.html

За депутата Рады Скороход внесли залог

За депутата Рады Скороход внесли залог - 15.12.2025, ПРАЙМ

За депутата Рады Скороход внесли залог

Залог в размере 71,7 тысячи долларов внесен за депутата Верховной рады Украины Анну Скороход, которая проходит по делу о подстрекательстве к дачи взятки,... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T07:36+0300

2025-12-15T07:36+0300

2025-12-15T07:56+0300

общество

экономика

украина

сбу

рада

набу

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865547775.jpg?1765774615

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Залог в размере 71,7 тысячи долларов внесен за депутата Верховной рады Украины Анну Скороход, которая проходит по делу о подстрекательстве к дачи взятки, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на ее адвоката Олега Бургела. "За народного депутата Анну Скороход внесли залог в 3 миллиона 28 тысяч гривен (71,7 тысячи долларов). Она находится с электронным браслетом контроля. Суд назначил меру пресечения в виде залога, она не находилась в СИЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". По словам адвоката, залог внесли "третьи лица" 12 декабря. Кто именно, не уточняется. Сама же Скороход ранее в суде отмечала, что не имеет таких денег. Сторона защиты просит суд уменьшить сумму залога и снять электронный браслет. Также в понедельник судьи будут рассматривать вопрос об аресте имущества Скороход. Утром 5 декабря украинские СМИ сообщили, что СБУ, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у депутата Рады Анны Скороход по подозрению в получении взятки. НАБУ подтвердило проведение следственных мероприятий, не называя имени подозреваемой. Позднее и сама Скороход подтвердила проведение у нее обысков. При этом она заявила, что Национальное антикоррупционное агентство сфабриковало фото ее квартиры, а видео, на котором она обещает за деньги организовать санкции СНБО - "монтаж и вырезки из контекста". Она заявила, что ей вменяют подстрекательство к даче взятки. При этом все обвинения она отвергла, назвав дело против нее политическим.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сбу, рада, набу