WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса
2025-12-15T14:56+0300
2025-12-15T14:56+0300
2025-12-15T15:36+0300
украина
washington post
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников.Отмечается, что выйти из строя могут системы передачи электроэнергии между украинскими регионами, что приведет к расколу энергосети. Как пишет издание, энергосистема Украины доведена "до грани коллапса". "Мы если и не на грани (полного блэкаута в восточной части Украины - ред.), то очень к нему близки", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
украина
