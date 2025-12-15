Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса - 15.12.2025
WP: энергосистема Украины находится на грани коллапса
2025-12-15T14:56+0300
2025-12-15T15:36+0300
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников.Отмечается, что выйти из строя могут системы передачи электроэнергии между украинскими регионами, что приведет к расколу энергосети. Как пишет издание, энергосистема Украины доведена "до грани коллапса". "Мы если и не на грани (полного блэкаута в восточной части Украины - ред.), то очень к нему близки", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
14:56 15.12.2025 (обновлено: 15:36 15.12.2025)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПоследствия удара по электростанции ДТЭК. Декабрь 2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников.
Отмечается, что выйти из строя могут системы передачи электроэнергии между украинскими регионами, что приведет к расколу энергосети.
Как пишет издание, энергосистема Украины доведена "до грани коллапса".
"Мы если и не на грани (полного блэкаута в восточной части Украины - ред.), то очень к нему близки", - приводит издание слова неназванного европейского дипломата.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
В четырех регионах Украины ввели экстренные и аварийные отключения света
27 октября, 11:16
 
