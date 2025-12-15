https://1prime.ru/20251215/solovev-865542910.html

Глава СЖР назвал профессию военкора одной из самых опасных в мире

Глава СЖР назвал профессию военкора одной из самых опасных в мире - 15.12.2025, ПРАЙМ

Глава СЖР назвал профессию военкора одной из самых опасных в мире

Профессия "военный корреспондент" одна из самых опасных в мире, но сейчас окутана "романтикой", считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T01:52+0300

2025-12-15T01:52+0300

2025-12-15T02:21+0300

общество

экономика

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865542910.jpg?1765754507

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Профессия "военный корреспондент" одна из самых опасных в мире, но сейчас окутана "романтикой", считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Пятнадцатого декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он был учрежден по решению Союза журналистов России в 1991 году. "К сожалению, это одна из самых опасных профессий в мире. Но она сейчас окутана определенной романтикой. Когда я выступаю на факультетах журналистики по стране, ко мне даже девушки подходят и спрашивают, как стать военкором, как проехать на первую линию фронта. Они не очень понимают, что это страшно, это опасно, можно погибнуть, можно быть раненым", - рассказал Соловьев в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что многие абитуриенты идут на факультет журналистики и готовы по окончании вузов идти на войну. Соловьев подчеркнул, что СЖР будет продолжать делать всё возможное, чтобы подготовить будущих коллег. "Я всегда говорю, что очень важно иногда даже вовремя остановиться, потому что наша задача - это не героически погибнуть, а сделать свою работу профессионально. Сделать репортаж, написать статью и вовремя раньше всех передать её в редакцию, остаться в живых", - добавил Соловьев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия