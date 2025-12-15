Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей

https://1prime.ru/20251215/sovkombank-865572483.html
Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром". | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T17:02+0300
финансы
банки
россия
газпром
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863369595_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_0260250e9e1eac7682e7fe310c5653e1.jpg
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром". Общий объем финансирования составил 43,15 миллиардов рублей, а сумма участия Совкомбанка — 10 миллиардов рублей. Кредит предоставлен сроком на пять лет. В синдицированном кредите приняли участие 9 российских кредитных организаций, что свидетельствует о значительном интересе финансового сообщества. Большой интерес к сделке был вызван в том числе высоким уровнем кредитоспособности заемщика. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей. Юридическое сопровождение сделки обеспечила фирма Alumni Partners. "Сделка стала знаковым событием как для её участников, так и для всего финансового рынка, — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. — Она во многом ознаменовала возрождение практики синдикаций и будет способствовать развитию этого механизма в России". По его словам, успешное закрытие сделки в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Совкомбанка на рынке синдицированного кредитования и стабильное развитие этого сегмента в рамках бизнеса.
https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864990060.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863369595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6582cf1ceefa3eec7e18e68ba0c70cd.jpg
финансы, банки, россия, газпром, совкомбанк
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром".
Общий объем финансирования составил 43,15 миллиардов рублей, а сумма участия Совкомбанка — 10 миллиардов рублей. Кредит предоставлен сроком на пять лет.
В синдицированном кредите приняли участие 9 российских кредитных организаций, что свидетельствует о значительном интересе финансового сообщества. Большой интерес к сделке был вызван в том числе высоким уровнем кредитоспособности заемщика.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей. Юридическое сопровождение сделки обеспечила фирма Alumni Partners.
"Сделка стала знаковым событием как для её участников, так и для всего финансового рынка, — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. — Она во многом ознаменовала возрождение практики синдикаций и будет способствовать развитию этого механизма в России".
По его словам, успешное закрытие сделки в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Совкомбанка на рынке синдицированного кредитования и стабильное развитие этого сегмента в рамках бизнеса.