Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей - 15.12.2025
https://1prime.ru/20251215/sovkombank-865572483.html
Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей
Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей
Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей
Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром".
2025-12-15T17:02+0300
2025-12-15T17:02+0300
финансы
банки
россия
газпром
совкомбанк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863369595_0:47:3071:1774_1920x0_80_0_0_0260250e9e1eac7682e7fe310c5653e1.jpg
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром". Общий объем финансирования составил 43,15 миллиардов рублей, а сумма участия Совкомбанка — 10 миллиардов рублей. Кредит предоставлен сроком на пять лет. В синдицированном кредите приняли участие 9 российских кредитных организаций, что свидетельствует о значительном интересе финансового сообщества. Большой интерес к сделке был вызван в том числе высоким уровнем кредитоспособности заемщика. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей. Юридическое сопровождение сделки обеспечила фирма Alumni Partners. "Сделка стала знаковым событием как для её участников, так и для всего финансового рынка, — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. — Она во многом ознаменовала возрождение практики синдикаций и будет способствовать развитию этого механизма в России". По его словам, успешное закрытие сделки в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Совкомбанка на рынке синдицированного кредитования и стабильное развитие этого сегмента в рамках бизнеса.
2025
финансы, банки, россия, газпром, совкомбанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Газпром, Совкомбанк
17:02 15.12.2025
 
Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром".
Общий объем финансирования составил 43,15 миллиардов рублей, а сумма участия Совкомбанка — 10 миллиардов рублей. Кредит предоставлен сроком на пять лет.
Офис Совкомбанка
Совкомбанк решил разместить бессрочные облигации на 10 миллиардов рублей
27 ноября, 13:53
В синдицированном кредите приняли участие 9 российских кредитных организаций, что свидетельствует о значительном интересе финансового сообщества. Большой интерес к сделке был вызван в том числе высоким уровнем кредитоспособности заемщика.
Привлеченные средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей. Юридическое сопровождение сделки обеспечила фирма Alumni Partners.
"Сделка стала знаковым событием как для её участников, так и для всего финансового рынка, — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. — Она во многом ознаменовала возрождение практики синдикаций и будет способствовать развитию этого механизма в России".
По его словам, успешное закрытие сделки в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Совкомбанка на рынке синдицированного кредитования и стабильное развитие этого сегмента в рамках бизнеса.
 
