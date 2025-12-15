Совкомбанк организовал синдицированный кредит более чем на 43 млрд рублей

https://1prime.ru/20251215/sovkombank-865572483.html

МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Совкомбанк стал эксклюзивным ведущим организатором, кредитным управляющим и одним из первоначальных кредиторов в рамках сделки с ПАО "Газпром". Общий объем финансирования составил 43,15 миллиардов рублей, а сумма участия Совкомбанка — 10 миллиардов рублей. Кредит предоставлен сроком на пять лет. В синдицированном кредите приняли участие 9 российских кредитных организаций, что свидетельствует о значительном интересе финансового сообщества. Большой интерес к сделке был вызван в том числе высоким уровнем кредитоспособности заемщика. Привлеченные средства будут направлены на финансирование общекорпоративных целей. Юридическое сопровождение сделки обеспечила фирма Alumni Partners. "Сделка стала знаковым событием как для её участников, так и для всего финансового рынка, — отметил Михаил Автухов, заместитель председателя, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка. — Она во многом ознаменовала возрождение практики синдикаций и будет способствовать развитию этого механизма в России". По его словам, успешное закрытие сделки в очередной раз подтверждает лидирующие позиции Совкомбанка на рынке синдицированного кредитования и стабильное развитие этого сегмента в рамках бизнеса.

