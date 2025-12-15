Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму - 15.12.2025
США закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму
США закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму - 15.12.2025, ПРАЙМ
США закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму
Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T06:45+0300
2025-12-15T07:06+0300
экономика
бизнес
россия
сша
вашингтон
канада
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865546955.jpg?1765771564
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. За январь-сентябрь поставки на американский рынок выросли почти на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше в последний раз было в 2021 году, когда за аналогичный период Штаты закупили у России десерт на 2 миллиона долларов. Если же рассматривать начало осени, то американцы ввезли из России шоколад на 309,6 тысячи долларов. Это почти в пять раз больше, чем в августе, и в три раза выше уровня сентября 2024 года. Крупнейшими поставщиками шоколада в США по итогам девяти месяцев стали страны, с которыми у Вашингтона действует соглашение о свободной торговле: Канада и Мексика. Они экспортировали на 2,3 миллиарда долларов и 534,9 миллиона соответственно. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 220,6 миллиона долларов.
сша
вашингтон
канада
бизнес, россия, сша, вашингтон, канада
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, США, ВАШИНГТОН, КАНАДА
06:45 15.12.2025 (обновлено: 07:06 15.12.2025)
 
США закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму

США в январе-сентябре закупили российский шоколад на 1,9 миллиона долларов

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Компании США в январе-сентябре закупили российский шоколад на максимальную с 2021 года сумму в 1,9 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
За январь-сентябрь поставки на американский рынок выросли почти на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше в последний раз было в 2021 году, когда за аналогичный период Штаты закупили у России десерт на 2 миллиона долларов.
Если же рассматривать начало осени, то американцы ввезли из России шоколад на 309,6 тысячи долларов. Это почти в пять раз больше, чем в августе, и в три раза выше уровня сентября 2024 года.
Крупнейшими поставщиками шоколада в США по итогам девяти месяцев стали страны, с которыми у Вашингтона действует соглашение о свободной торговле: Канада и Мексика. Они экспортировали на 2,3 миллиарда долларов и 534,9 миллиона соответственно. Тройку лидеров замкнула Бельгия с 220,6 миллиона долларов.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСШАВАШИНГТОНКАНАДА
 
 
