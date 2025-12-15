Фондовые индексы США растут после снижения в пятницу

https://1prime.ru/20251215/ssha-865576390.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник после заметного снижения по итогам предыдущей торговой сессии, рынки также ждут статистику по занятости в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,18% - до 48 545,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 0,09%, до 23 215,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,2%, до 6 847,01 пункта. По итогам торгов пятницы фондовые индексы США снизились на 0,5-1,7%. Во вторник будут опубликованы данные по рынку труда США. Ожидается, что безработица в ноябре осталась на уровне октября в 4,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 40 тысяч. "Это первый месяц, когда публикация данных вернулась к нормальному режиму после приостановки публикации правительственных данных. Особое внимание будет уделяться показателям рынка труда", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного аналитика Capital.com Даниэлу Хаторн (Daniela Hathorn). Статистика может повлиять на ожидания относительно решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке. По словам эксперта, ослабление рынка труда и сдержанная инфляция может побудить рынки перенести ожидания следующего снижения ставок на более ранний срок. Следующее заседание ФРС пройдет 27-28 января. По данным CME Group, более 70% аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.

