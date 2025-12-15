https://1prime.ru/20251215/ssha-865579894.html
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России
США потеряли от антироссийских санкций и ответных мер России 300 миллиардов долларов, при этом "прямой удар" составил 100 миллиардов долларов, рассказал глава... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T22:33+0300
2025-12-15T22:33+0300
2025-12-15T22:33+0300
технологии
мировая экономика
сша
запад
москва
американская торговая палата
amcham
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7c342d90f72215bdb1810a0d44fa850.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. США потеряли от антироссийских санкций и ответных мер России 300 миллиардов долларов, при этом "прямой удар" составил 100 миллиардов долларов, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. "Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России", - сказал Эйджи в интервью телеканалу RTVI. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
сша
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c26b6ec59575cd0545128aa4352612f4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, сша, запад, москва, американская торговая палата, amcham
Технологии, Мировая экономика, США, ЗАПАД, МОСКВА, Американская торговая палата, AmCham
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России
Глава AmCham Эйджи: США потеряли от санкций против России 300 млрд долларов