Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России - 15.12.2025, ПРАЙМ
Глава торговой палаты оценил ущерб США от санкций против России
2025-12-15T22:33+0300
2025-12-15T22:33+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. США потеряли от антироссийских санкций и ответных мер России 300 миллиардов долларов, при этом "прямой удар" составил 100 миллиардов долларов, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи. "Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России", - сказал Эйджи в интервью телеканалу RTVI. Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
22:33 15.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДоллары
Доллары. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. США потеряли от антироссийских санкций и ответных мер России 300 миллиардов долларов, при этом "прямой удар" составил 100 миллиардов долларов, рассказал глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи.
"Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса. Да, это суммарный ущерб и от санкций США, и от контрсанкций России", - сказал Эйджи в интервью телеканалу RTVI.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
