Аналитик оценил вероятность снижения ставки ЦБ 19 декабря до 16 процентов - 15.12.2025
Аналитик оценил вероятность снижения ставки ЦБ 19 декабря до 16 процентов
Аналитик оценил вероятность снижения ставки ЦБ 19 декабря до 16 процентов - 15.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик оценил вероятность снижения ставки ЦБ 19 декабря до 16 процентов
ЦБ РФ на заседании 19 декабря будет выбирать между снижением ставки до 16% или до 15,5% годовых, такое мнение высказал старший аналитик SberCIB Investment... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T12:17+0300
2025-12-15T12:17+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании 19 декабря будет выбирать между снижением ставки до 16% или до 15,5% годовых, такое мнение высказал старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России на заседании 19 декабря будет выбирать между снижением ставки на 50 б. п. и 100 б. п. ввиду сохранения низкой месячной инфляции", - отметил он. Он подчеркнул, что в ноябре сезонно скорректированный показатель инфляции оказался ниже 4% в пересчете на год, а базовая инфляция составила 3,6%. "Мы считаем более вероятным снижение до 16%, так как регулятор может посчитать текущее замедление инфляции неустойчивым на фоне предстоящего повышения НДС и сложных внешних условий торговли", - добавил Рапохин. "Последний фактор еще не проявился на валютном рынке, но может стать более заметен в январе при снижении продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций с ФНБ. При этом последние данные по потребительскому спросу и экономической активности подтвердили сохранение сдержанного, но положительного роста экономики", - заключил он. Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря.
Банки, Финансы, РФ, банк Россия, ФНБ
12:17 15.12.2025
 
Аналитик оценил вероятность снижения ставки ЦБ 19 декабря до 16 процентов

Аналитик Рапохин: ЦБ 19 декабря будет выбирать между снижением ставки до 16% или до 15,5%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ на заседании 19 декабря будет выбирать между снижением ставки до 16% или до 15,5% годовых, такое мнение высказал старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.
"Банк России на заседании 19 декабря будет выбирать между снижением ставки на 50 б. п. и 100 б. п. ввиду сохранения низкой месячной инфляции", - отметил он.
Он подчеркнул, что в ноябре сезонно скорректированный показатель инфляции оказался ниже 4% в пересчете на год, а базовая инфляция составила 3,6%.
"Мы считаем более вероятным снижение до 16%, так как регулятор может посчитать текущее замедление инфляции неустойчивым на фоне предстоящего повышения НДС и сложных внешних условий торговли", - добавил Рапохин.
"Последний фактор еще не проявился на валютном рынке, но может стать более заметен в январе при снижении продаж валюты ЦБ в рамках зеркалирования операций с ФНБ. При этом последние данные по потребительскому спросу и экономической активности подтвердили сохранение сдержанного, но положительного роста экономики", - заключил он.
Банк России в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых, в июле - до 18% годовых, в сентябре - до 17% годовых. По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку - четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых. Также ЦБ сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится в эту пятницу, 19 декабря.
