Суд снял арест с имущества рыболовецкого колхоза "Восток-1" в Приморье

Суд снял арест с имущества рыболовецкого колхоза "Восток-1" в Приморье - 15.12.2025, ПРАЙМ

Суд снял арест с имущества рыболовецкого колхоза "Восток-1" в Приморье

Пятый арбитражный апелляционный суд снял арест с имущества рыболовецкого колхоза (РК) "Восток-1", наложенный решением Арбитражного суда Приморья в рамках... | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T05:29+0300

2025-12-15T05:29+0300

2025-12-15T05:29+0300

экономика

бизнес

приморский край

рф

ВЛАДИВОСТОК, 15 дек - ПРАЙМ. Пятый арбитражный апелляционный суд снял арест с имущества рыболовецкого колхоза (РК) "Восток-1", наложенный решением Арбитражного суда Приморья в рамках обеспечительных мер по удовлетворенному иску Генпрокуратуры к РК о взыскании 37 миллиардов рублей ущерба по квотам на вылов, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края 31 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о признании ничтожными свыше 30 договоров о закреплении долей квот на вылов водных биологических ресурсов рыбколхозом и о взыскании ущерба в размере более 37 миллиардов рублей, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Также суд удовлетворил требование об изъятии акций колхоза у ряда лиц и передаче их государству для возмещения ущерба. В ходе рассмотрения иска суд наложил арест почти на все имущество рыбколхоза, за исключением средств на зарплату морякам, стоянку и бункеровку судов и ряда других целей. Рыбколхоз подал в апелляционную инстанцию ходатайство о частичной отмене обеспечительных мер. "Заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в лице исполнительного органа – акционерного общества "Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания" - удовлетворить. Отменить обеспечительные меры … в части: наложить арест на все движимое … в том числе суда, а также недвижимое имущество акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", а также на принадлежащие обществу доли в уставных капиталах юридических лиц и ценные бумаги (акции), иные ценности … в пределах цены иска в размере 37 628 130 000 рублей", - говорится в определении апелляционного суда. Также суд удовлетворил заявление рыбколхоза в части отмены запрета Федеральному агентству по рыболовству, в том числе его территориальным органам заключать с компанией и ее правопреемниками дополнительные соглашения о замене сторон по договорам и о закреплении доли квот на вылов. Кроме того, суд отменил запрет на выход судов рыбколхоза за пределы портов. Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение месяца. Ответчиками по удовлетворённому иску ГП, кроме приморского "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", являются его гендиректор Александр Сайфулин, пять членов семьи Шегнагаевых (включая совладельца Владислава и бенефициара Валерия), учредитель Яков Шевченко, ряд иностранных компаний и физлиц. Шевченко подал жалобу на решение арбитражного суда. В октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом, но суд вернул заявление из-за нарушений. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.

приморский край

рф

