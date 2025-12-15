Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы - 15.12.2025
Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы
Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы - 15.12.2025, ПРАЙМ
Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T19:47+0300
2025-12-15T19:47+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее право обратиться за кредитными каникулами для этих категорий граждан действовало до конца 2025 года. Закон продлевает его на следующий год. Он распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО. Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
19:47 15.12.2025
 
Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы

Путин подписал закон, продлевающий право участников СВО на кредитные каникулы

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее право обратиться за кредитными каникулами для этих категорий граждан действовало до конца 2025 года. Закон продлевает его на следующий год.
Он распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО.
Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.
При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
ГД рассмотрит кредитные каникулы по ипотеке при рождении второго ребенка
1 августа, 13:24
1 августа, 13:24
 
