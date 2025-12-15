Путин продлил право мобилизованных и участников СВО на кредитные каникулы

https://1prime.ru/20251215/svo-865577377.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции на кредитные каникулы. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее право обратиться за кредитными каникулами для этих категорий граждан действовало до конца 2025 года. Закон продлевает его на следующий год. Он распространяется на мобилизованных, контрактников, служащих Росгвардии, воинских формирований и органов, принимающих участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на членов их семей. Они смогут и в 2026 году потребовать у кредитора приостановки исполнения их обязательств по кредитам (займам), в том числе ипотечным, которые были оформлены до мобилизации, заключения контракта, участия в СВО. Кредитные каникулы этим категориям граждан предоставляются на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 180 дней. Аналогичное право есть и у мобилизованных на военную службу владельцев ООО, которые являются их единственными учредителями и одновременно руководят ими, а сами компании входят в реестр МСП. Но им каникулы предоставляются на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. При этом для всех данных категорий граждан возможно продление кредитных каникул на период их нахождения в госпиталях и других медицинских организациях в случае ранения или болезни. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

